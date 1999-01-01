Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A C
Бігуаніди та амідини
D08A D
Препарати борної кислоти
D08A F
Похідні нітрофурану
D08A G
Препарати йоду
D08A J
Сполуки четвертинного амонію
D08A X
Інші антисептики та дезінфектанти
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Мірамістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 50 мл з уретральною насадкою №1
Дарниця ФФ
від
169,76
грн
в 975 аптеках
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Бепантен® Плюс
Крем туба 30 г №1
Байєр
від
294,00
грн
в 944 аптеках
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Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 15 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
67,95
грн
в 919 аптеках
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Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 30 мл №1
Егіс
від
156,72
грн
в 918 аптеках
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Бетадин®
Мазь 10 % туба 20 г №1
Егіс
від
147,45
грн
в 905 аптеках
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Цитеал
Розчин для зовнішнього застосування флакон 250 мл №1
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
274,37
грн
в 904 аптеках інших міст
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Фукорцин
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фітофарм
від
37,28
грн
в 903 аптеках
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Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 120 мл №1
Егіс
від
235,06
грн
в 892 аптеках
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Йоддицерин®
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фармак
від
51,83
грн
в 890 аптеках
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
115,42
грн
в 866 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
19,50
грн
в 860 аптеках
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Хлорофіліпт® Артеріум
Розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
від
93,08
грн
в 825 аптеках
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Ілон® Класік
Мазь туба 25 г №1
Цесра Арцнайміттель
від
262,95
грн
в 821 аптеці
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
145,90
грн
в 788 аптеках
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Рятівник®
Крем туба 30 г №1
Київмедпрепарат
від
176,98
грн
в 770 аптеках
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Хлорофіліпт Артеріум
Розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
124,26
грн
в 764 аптеках
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №12
Юрія-Фарм
від
246,00
грн
в 762 аптеках
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
208,95
грн
в 738 аптеках
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Септил
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
45,80
грн
в 734 аптеках
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Целіста®
Спрей для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 50 мл насадка-розпилювач №1
Дарниця ФФ
від
183,97
грн
в 719 аптеках
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Форма випуску
крап. вуш., р-н
крем
лінімент
мазь
настоянка
пор.
пор. д/п р-ну для зовн. заст.
пор. кристаліч.
порошок нашкірний
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н д/зовн. застос. водний
р-н д/зовн. та місц. застос.
р-н д/ротов. порожн.
р-н нашкірний
р-н нашкірний спирт.
р-н олійн.
р-н спирт.
р-н спирт. д/зовн. застос.
спрей
спрей д/ротов. порожн.
спрей нашкірний, р-н
табл. д/п р-ну д/зовн. застос.
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Дозування
0.1 %
0.1 мг/мл
0.2 %
0.2 мг/мл
0.05 %
0.05 г/100 мл
0.025 %
0.066 %
1 %
2 %
3 %
5 %
5 г
5 мг/г
7 г
7.5 %
10 %
10 г
10 мг/мл
20 %
20 мг
20 мг/мл
30 г
40 мг
40 мл
50 мл
70 %
75 г/100 г
96 %
100 мг/г
100 мг/мл
250 мл
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Пакування
банка
банка 15 г
банка 25 г
банка 40 г
банка 100 мл
банка 400 мл
банка з пробкою-крапельницею 120 мл
банка полімер. 100 мл
банка скляна 100 мл
блістер
каністра 1 л
каністра 5 л
каністра пластик. 5 л
каністра полімерн. 1 л
каністра полімерн. 5 л
каністра полімерн. 10 л
каністра полімерн. 20 л
контейнер
контейнер 25 г
контейнер 30 г
контейнер однодоз. 2 мл
контейнер пластм. 1000 мл
контейнер полімер. 100 мл
контейнер полімер. 250 мл
контейнер полімер. 1000 мл
контейнер скляний 15 мл
пакет
пляшка
пляшка скляна 1 л
пляшка скляна 5 л
пляшка скляна 100 мл
пляшка скляна 200 мл
пляшка скляна 400 мл
саше
саше 0.94 г
саше 2 г
туба 15 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 30 г
туба 40 г
туба 55 г
туба 100 г
туба алюм. 30 г
туба ламінатна 30 г
туба ламінатна 40 г
фл.
фл. 1 л
фл. 9 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 40 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 400 мл
фл. 500 мл
фл. 1000 мл
фл. в коробці карт. 100 мл
фл. з крапельн. 30 мл
фл. з крапельн. 120 мл
фл. з крапельн. 1000 мл
фл. з кришкою 200 мл
фл. з кришкою-крапельницею 100 мл
фл. з кришкою-піпеткою 30 мл
фл. з насад. та кришкою 100 мл
фл. з насадкою 100 мл
фл. з пробкою-крап. і кришкою 1000 мл
фл. з пробкою-крапельницею 30 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. зі спрей-насосом 250 мл
фл. п/е 100 мл
фл. пластик. 100 мл
фл. пластик. 250 мл
фл. пластик. 500 мл
фл. пластик. 1000 мл
фл. полімер.
фл. полімер. 10 мл
фл. полімер. 20 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер. з розпилювачем 30 мл
фл. полімер. з розпилювачем 50 мл
фл. полімер., кришк. з насадк. 200 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 20 мл
фл. скляний 40 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
фл. скляний 200 мл
фл. у пачці 50 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 25 мл
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Alpen Pharma AG
Bode Chemie
GlaxoSmithKline
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Євразія
ІСНА
Б. Браун
Байєр
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Ваюм-Фарм
Вилан
Виола ФФ
Віола
Вітаміни
Галичфарм
ДЕЗМП
Дарниця ФФ
Егіс
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
Здоров'я
Здоровье
Знак Якості Люкс
Исток-Плюс
Ключі Здоров'я
Книш Віталій Володимирович
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кілафф
Лубнифарм
Лізоформ Дезинфекція
МЕДЛЕВ
Межиріцький вітамінний завод
Митек
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Панацея
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Серпантин Фарм
Славія 2000
ТОВ "Тернофарм"
Тернофарм
Технолог
Торговий дім "МВК"
УКРСПЕЦФАРМ
УКРСПИРТ
Українська фармацевтична компанія
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фарма Черкас
Фармак
Фармактив
Фітофарм
Цесра Арцнайміттель
Червона зірка
Экстра
Юрія-Фарм
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