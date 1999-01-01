Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A

АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
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Мірамістин®
Мірамістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 50 мл з уретральною насадкою №1
Дарниця ФФ
від 169,76 грн
в 975 аптеках
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Бепантен® Плюс
Бепантен® Плюс
Крем туба 30 г №1
Байєр
від 294,00 грн
в 944 аптеках
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Мірамістин®-Дарниця
Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 15 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 67,95 грн
в 919 аптеках
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Бетадин®
Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 30 мл №1
Егіс
від 156,72 грн
в 918 аптеках
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Бетадин®
Бетадин®
Мазь 10 % туба 20 г №1
Егіс
від 147,45 грн
в 905 аптеках
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Цитеал
Цитеал
Розчин для зовнішнього застосування флакон 250 мл №1
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 274,37 грн
в 904 аптеках інших міст
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Фукорцин
Фукорцин
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фітофарм
від 37,28 грн
в 903 аптеках
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Бетадин®
Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 120 мл №1
Егіс
від 235,06 грн
в 892 аптеках
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Йоддицерин®
Йоддицерин®
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фармак
від 51,83 грн
в 890 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 115,42 грн
в 866 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 19,50 грн
в 860 аптеках
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Хлорофіліпт® Артеріум
Хлорофіліпт® Артеріум
Розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
від 93,08 грн
в 825 аптеках
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Ілон® Класік
Ілон® Класік
Мазь туба 25 г №1
Цесра Арцнайміттель
від 262,95 грн
в 821 аптеці
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 145,90 грн
в 788 аптеках
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Рятівник®
Рятівник®
Крем туба 30 г №1
Київмедпрепарат
від 176,98 грн
в 770 аптеках
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Хлорофіліпт Артеріум
Хлорофіліпт Артеріум
Розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 124,26 грн
в 764 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №12
Юрія-Фарм
від 246,00 грн
в 762 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 208,95 грн
в 738 аптеках
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Септил
Септил
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 45,80 грн
в 734 аптеках
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Целіста®
Целіста®
Спрей для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 50 мл насадка-розпилювач №1
Дарниця ФФ
від 183,97 грн
в 719 аптеках
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