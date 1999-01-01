Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A D

Препарати борної кислоти

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A DПрепарати борної кислоти
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Борна мазь 5%
Борна мазь 5%
Мазь 5 % туба 25 г №1
Тернофарм
від 31,60 грн
в 701 аптеці
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл №1
Віола
від 14,46 грн
в 635 аптеках
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Борна кислота
Борна кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 15,37 грн
в 430 аптеках
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл тм arbor vitae №1
від 22,50 грн
в 317 аптеках інших міст
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Борна кислота
Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г банка №1
Віола
від 21,80 грн
в 297 аптеках
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Борна кислота
Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет тм ілан фарм №1
від 22,50 грн
в 294 аптеках інших міст
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Борна кислота
Борна кислота
Порошок кристалічний 30 г пакет №1
від 35,10 грн
в 103 аптеках
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Борна кислота
Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет №1
від 9,00 грн
в 85 аптеках
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Борної кислоти розчин спиртовий 2%
Борної кислоти розчин спиртовий 2%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон-крапельниця 20 мл №1
від 9,37 грн
в 76 аптеках
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Борна кислота
Борна кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 25 мл №1
Фармак
від 15,77 грн
в 20 аптеках
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Борна кислота
Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет №20
від 217,70 грн
в 9 аптеках
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Борна кислота
Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет тм а+ №1
від 13,62 грн
в 8 аптеках інших міст
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл тм а+ №1
від 13,70 грн
в 7 аптеках інших міст
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Борна кислота
Борна кислота
Порошок контейнер 30 г №1
від 39,00 грн
в 4 аптеках
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Борна кислота
Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г контейнер №1
від 20,97 грн
в 4 аптеках
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл №1
Фарма Черкас
від 11,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл тм айві №1
від 13,20 грн
в 1 аптеці
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Борна кислота
Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г саше №10
Червона зірка
Немає в наявності
Борна кислота
Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет тм магнолія №1
Немає в наявності
Борної кислоти розчин спиртовий
Борної кислоти розчин спиртовий
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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