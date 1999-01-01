Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A D
Препарати борної кислоти
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A D
Препарати борної кислоти
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Борна мазь 5%
Мазь 5 % туба 25 г №1
Тернофарм
від
31,60
грн
в 701 аптеці
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл №1
Віола
від
14,46
грн
в 635 аптеках
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Борна кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
15,37
грн
в 430 аптеках
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл тм arbor vitae №1
від
22,50
грн
в 317 аптеках інших міст
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Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г банка №1
Віола
від
21,80
грн
в 297 аптеках
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Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет тм ілан фарм №1
від
22,50
грн
в 294 аптеках інших міст
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Борна кислота
Порошок кристалічний 30 г пакет №1
від
35,10
грн
в 103 аптеках
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Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет №1
від
9,00
грн
в 85 аптеках
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Борної кислоти розчин спиртовий 2%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон-крапельниця 20 мл №1
від
9,37
грн
в 76 аптеках
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Борна кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 25 мл №1
Фармак
від
15,77
грн
в 20 аптеках
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Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет №20
від
217,70
грн
в 9 аптеках
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Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет тм а+ №1
від
13,62
грн
в 8 аптеках інших міст
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл тм а+ №1
від
13,70
грн
в 7 аптеках інших міст
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Борна кислота
Порошок контейнер 30 г №1
від
39,00
грн
в 4 аптеках
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Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г контейнер №1
від
20,97
грн
в 4 аптеках
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл №1
Фарма Черкас
від
11,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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Борної кислоти розчин спиртовий 3%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 3 % флакон 20 мл тм айві №1
від
13,20
грн
в 1 аптеці
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Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г саше №10
Червона зірка
Немає в наявності
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Борна кислота
Порошок кристалічний 10 г пакет тм магнолія №1
Немає в наявності
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Борної кислоти розчин спиртовий
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
мазь
пор.
пор. кристаліч.
р-н спирт. д/зовн. застос.
Дозування
2 %
3 %
5 %
10 г
30 г
Пакування
банка
контейнер
контейнер 30 г
пакет
саше
туба 25 г
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл.-крапельн. 20 мл
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Виробник
Віола
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Фарма Черкас
Фармак
Фітофарм
Червона зірка
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