Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A C
Бігуаніди та амідини
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A C
Бігуаніди та амідини
D08A C02
Хлоргексидин
D08A C52
Хлоргексидин, комбінації
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Бепантен® Плюс
Крем туба 30 г №1
Байєр
від
294,00
грн
в 944 аптеках
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Цитеал
Розчин для зовнішнього застосування флакон 250 мл №1
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
274,37
грн
в 904 аптеках інших міст
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Рятівник®
Крем туба 30 г №1
Київмедпрепарат
від
176,98
грн
в 770 аптеках
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Бепантен® Плюс
Спрей нашкірний, розчин флакон 30 мл №1
Байєр
від
217,95
грн
в 564 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
від
34,50
грн
в 520 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою-крапельницею 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
32,00
грн
в 449 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл з насадкою №1
від
32,71
грн
в 432 аптеках
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Бепантен® Плюс
Крем туба 100 г №1
Байєр
від
668,22
грн
в 413 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою 200 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
43,00
грн
в 394 аптеках
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Пантенол Плюс
Крем туба алюмінієва 30 г №1
Тернофарм
від
115,30
грн
в 354 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Віола
від
32,34
грн
в 219 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм профі фарм №1
від
35,30
грн
в 199 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 1 л №1
Українська фармацевтична компанія
від
67,90
грн
в 162 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл №1
Фітофарм
від
46,25
грн
в 27 аптеках інших міст
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Хлоргексидин
Розчин нашкірний 0,05 % флакон полімерний 100 мл №1
від
10,87
грн
в 8 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Торговий дім "МВК"
від
9,00
грн
в 5 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від
17,77
грн
в 5 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм айві №1
від
22,20
грн
в 4 аптеках
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Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм а+ №1
від
50,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Хлоргексидин-Здоров'я
Розчин 0,05 % флакон 100 мл укупорений кришкою №1
від
18,50
грн
в 2 аптеках
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Форма випуску
крем
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н нашкірний
спрей нашкірний, р-н
Дозування
0.05 %
0.05 г/100 мл
Пакування
банка скляна 100 мл
туба 30 г
туба 100 г
туба алюм. 30 г
фл. 1 л
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. в коробці карт. 100 мл
фл. з кришкою 200 мл
фл. з кришкою-крапельницею 100 мл
фл. з насадкою 100 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
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Виробник
Байєр
Віола
Здоровье
Ключі Здоров'я
Корпорация Артериум
Корпорація Здоров'я
МЕДЛЕВ
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
ТОВ "Тернофарм"
Торговий дім "МВК"
Українська фармацевтична компанія
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фітофарм
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