Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A C

Бігуаніди та амідини

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A CБігуаніди та амідини
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Бепантен® Плюс
Бепантен® Плюс
Крем туба 30 г №1
Байєр
від 294,00 грн
в 944 аптеках
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Цитеал
Цитеал
Розчин для зовнішнього застосування флакон 250 мл №1
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 274,37 грн
в 904 аптеках інших міст
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Рятівник®
Рятівник®
Крем туба 30 г №1
Київмедпрепарат
від 176,98 грн
в 770 аптеках
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Бепантен® Плюс
Бепантен® Плюс
Спрей нашкірний, розчин флакон 30 мл №1
Байєр
від 217,95 грн
в 564 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
від 34,50 грн
в 520 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою-крапельницею 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 32,00 грн
в 449 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл з насадкою №1
від 32,71 грн
в 432 аптеках
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Бепантен® Плюс
Бепантен® Плюс
Крем туба 100 г №1
Байєр
від 668,22 грн
в 413 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон з кришкою 200 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 43,00 грн
в 394 аптеках
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Пантенол Плюс
Пантенол Плюс
Крем туба алюмінієва 30 г №1
Тернофарм
від 115,30 грн
в 354 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Віола
від 32,34 грн
в 219 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм профі фарм №1
від 35,30 грн
в 199 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 1 л №1
Українська фармацевтична компанія
від 67,90 грн
в 162 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл №1
Фітофарм
від 46,25 грн
в 27 аптеках інших міст
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин нашкірний 0,05 % флакон полімерний 100 мл №1
від 10,87 грн
в 8 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 100 мл №1
Торговий дім "МВК"
від 9,00 грн
в 5 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон 200 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від 17,77 грн
в 5 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм айві №1
від 22,20 грн
в 4 аптеках
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Хлоргексидин
Хлоргексидин
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % флакон полімерний 200 мл тм а+ №1
від 50,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Хлоргексидин-Здоров'я
Хлоргексидин-Здоров'я
Розчин 0,05 % флакон 100 мл укупорений кришкою №1
від 18,50 грн
в 2 аптеках
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