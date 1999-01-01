Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A F
Похідні нітрофурану
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A F
Похідні нітрофурану
D08A F01
Нітрофурал
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Фурацилін®
Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 40 мг саше 2 г у картонній коробці №10
Исток-Плюс
від
102,00
грн
в 490 аптеках
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Фурацилін-Тернофарм
Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування 20 мг саше 0.94 г №30
Тернофарм
від
92,80
грн
в 432 аптеках
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Фурацилін®
Таблетки для приготування розчину д/зовнішнього застосування 20 мг блістер №20
Галичфарм
від
71,00
грн
в 321 аптеці
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Фурацилін
Краплі вушні, розчин 0,066 % флакон 20 мл №1
Віола
від
42,29
грн
в 165 аптеках
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Форма випуску
крап. вуш., р-н
пор. д/п р-ну для зовн. заст.
табл. д/п р-ну д/зовн. застос.
Дозування
0.066 %
20 мг
40 мг
Пакування
блістер
саше 0.94 г
саше 2 г
фл. 20 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
Виробник
Віола
Галичфарм
Исток-Плюс
ТОВ "Тернофарм"
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