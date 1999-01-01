Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A J
Сполуки четвертинного амонію
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A J
Сполуки четвертинного амонію
D08A J10
Декаметоксин
D08A J21**
Інші препарати, включаючи комбінації
D08A J51**
Бензалконій, комбінації
D08A J57
Октенідин, комбінації
Сортування:
По популярності
Фільтр
Мірамістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 50 мл з уретральною насадкою №1
Дарниця ФФ
від
169,76
грн
в 975 аптеках
Знайти в аптеках
Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 15 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
67,95
грн
в 919 аптеках
Знайти в аптеках
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
115,42
грн
в 866 аптеках
Знайти в аптеках
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
145,90
грн
в 788 аптеках
Знайти в аптеках
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №12
Юрія-Фарм
від
246,00
грн
в 762 аптеках
Знайти в аптеках
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
208,95
грн
в 738 аптеках
Знайти в аптеках
Целіста®
Спрей для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 50 мл насадка-розпилювач №1
Дарниця ФФ
від
183,97
грн
в 719 аптеках
Знайти в аптеках
Целіста®
Розчин для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Дарниця ФФ
від
194,42
грн
в 658 аптеках
Знайти в аптеках
Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 30 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
135,04
грн
в 641 аптеці
Знайти в аптеках
Октенісепт
Розчин флакон 50 мл з розпилювачем №1
Schulke & Mayr GmbH
від
432,65
грн
в 618 аптеках
Знайти в аптеках
Октенісепт
Розчин флакон 250 мл №1
Schulke & Mayr GmbH
від
620,83
грн
в 479 аптеках
Знайти в аптеках
Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
від
226,85
грн
в 303 аптеках
Знайти в аптеках
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
132,00
грн
в 109 аптеках
Знайти в аптеках
Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
168,64
грн
в 46 аптеках
Знайти в аптеках
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 250 мл №1
Юрія-Фарм
від
108,38
грн
в 35 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Октенісепт
Розчин флакон 1000 мл №1
Schulke & Mayr GmbH
від
1390,20
грн
в 28 аптеках
Знайти в аптеках
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 1000 мл №1
Юрія-Фарм
від
584,08
грн
в 16 аптеках
Знайти в аптеках
Горостен®
Розчин для зовнішнього застосування 0,025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
213,74
грн
в 13 аптеках
Знайти в аптеках
Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
99,95
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Веромістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
крем
мазь
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н д/ротов. порожн.
р-н нашкірний спирт.
спрей д/ротов. порожн.
Показати всі
Дозування
0.1 %
0.1 мг/мл
0.2 мг/мл
0.025 %
1 %
5 мг/г
Показати всі
Пакування
банка 15 г
банка 100 мл
банка 400 мл
контейнер однодоз. 2 мл
контейнер полімер. 100 мл
контейнер полімер. 250 мл
контейнер полімер. 1000 мл
пляшка скляна 100 мл
пляшка скляна 200 мл
пляшка скляна 400 мл
туба 15 г
туба 30 г
туба 55 г
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 400 мл
фл. 1000 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
10
12
Виробник
GlaxoSmithKline
Schulke & Mayr GmbH
ІСНА
Дарниця ФФ
Лубнифарм
Юрія-Фарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню