Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A J

Сполуки четвертинного амонію

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A JСполуки четвертинного амонію
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Мірамістин®
Мірамістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 50 мл з уретральною насадкою №1
Дарниця ФФ
від 169,76 грн
в 975 аптеках
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Мірамістин®-Дарниця
Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 15 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 67,95 грн
в 919 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 115,42 грн
в 866 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 145,90 грн
в 788 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №12
Юрія-Фарм
від 246,00 грн
в 762 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 208,95 грн
в 738 аптеках
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Целіста®
Целіста®
Спрей для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 50 мл насадка-розпилювач №1
Дарниця ФФ
від 183,97 грн
в 719 аптеках
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Целіста®
Целіста®
Розчин для ротової порожнини 0,1 мг/мл флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Дарниця ФФ
від 194,42 грн
в 658 аптеках
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Мірамістин®-Дарниця
Мірамістин®-Дарниця
Мазь 5 мг/г туба 30 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 135,04 грн
в 641 аптеці
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Октенісепт
Октенісепт
Розчин флакон 50 мл з розпилювачем №1
Schulke & Mayr GmbH
від 432,65 грн
в 618 аптеках
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Октенісепт
Октенісепт
Розчин флакон 250 мл №1
Schulke & Mayr GmbH
від 620,83 грн
в 479 аптеках
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Санідар®
Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
від 226,85 грн
в 303 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 132,00 грн
в 109 аптеках
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Санідар®
Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 168,64 грн
в 46 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 250 мл №1
Юрія-Фарм
від 108,38 грн
в 35 аптеках інших міст
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Октенісепт
Октенісепт
Розчин флакон 1000 мл №1
Schulke & Mayr GmbH
від 1390,20 грн
в 28 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 1000 мл №1
Юрія-Фарм
від 584,08 грн
в 16 аптеках
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Горостен®
Горостен®
Розчин для зовнішнього застосування 0,025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 213,74 грн
в 13 аптеках
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Санідар®
Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 99,95 грн
в 3 аптеках
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Веромістин®
Веромістин®
Розчин для зовнішнього застосування 0,1 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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