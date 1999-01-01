Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A X
Інші антисептики та дезінфектанти
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A X
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X01
Перекис водню
D08A X06
Калій перманганат
D08A X08
Етанол
D08A X09**
Діамантовий зелений
D08A X10**
Різні препарати
D08A X53
Пропанол, комбінації
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Фукорцин
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фітофарм
від
37,28
грн
в 903 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
19,50
грн
в 860 аптеках
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Хлорофіліпт® Артеріум
Розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
від
93,08
грн
в 825 аптеках
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Ілон® Класік
Мазь туба 25 г №1
Цесра Арцнайміттель
від
262,95
грн
в 821 аптеці
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Хлорофіліпт Артеріум
Розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
124,26
грн
в 764 аптеках
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Септил
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
45,80
грн
в 734 аптеках
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Іхтіолова мазь 10 %
Мазь 10 % туба 30 г №1
Віола
від
46,61
грн
в 646 аптеках
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Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 200 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
17,50
грн
в 545 аптеках
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Софори японської настойка
Настоянка 40 мл флакон №1
Віола
від
29,70
грн
в 516 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
Віола
від
63,49
грн
в 482 аптеках
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Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
від
93,00
грн
в 442 аптеках
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Ксероформ
Порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
від
121,88
грн
в 428 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Розчин 96 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від
33,56
грн
в 368 аптеках
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Септил Плюс
Розчин 96 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
52,86
грн
в 367 аптеках
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Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
20,75
грн
в 346 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
51,46
грн
в 344 аптеках
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Ектерицид®
Розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
БІОЛІК ФАРМА
від
275,25
грн
в 326 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл тм arbor vitae №1
від
15,51
грн
в 323 аптеках інших міст
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г тм arbor vitae №1
від
46,45
грн
в 321 аптеці інших міст
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Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від
21,58
грн
в 320 аптеках інших міст
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Форма випуску
лінімент
мазь
настоянка
пор. д/п р-ну для зовн. заст.
порошок нашкірний
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н д/зовн. застос. водний
р-н нашкірний
р-н нашкірний спирт.
р-н олійн.
р-н спирт.
р-н спирт. д/зовн. застос.
спрей
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Дозування
0.2 %
1 %
3 %
5 г
7 г
10 %
10 г
10 мг/мл
20 %
20 мг/мл
40 мл
50 мл
70 %
75 г/100 г
96 %
250 мл
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Пакування
банка 25 г
банка 40 г
банка полімер. 100 мл
каністра 1 л
каністра 5 л
каністра пластик. 5 л
каністра полімерн. 1 л
каністра полімерн. 5 л
каністра полімерн. 10 л
каністра полімерн. 20 л
контейнер
контейнер 25 г
контейнер скляний 15 мл
пляшка
пляшка скляна 1 л
пляшка скляна 5 л
туба 25 г
туба 30 г
туба 40 г
туба ламінатна 30 г
туба ламінатна 40 г
фл.
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 40 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. 1000 мл
фл. пластик. 100 мл
фл. пластик. 250 мл
фл. пластик. 500 мл
фл. пластик. 1000 мл
фл. полімер.
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер. з розпилювачем 30 мл
фл. полімер. з розпилювачем 50 мл
фл. полімер., кришк. з насадк. 200 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 20 мл
фл. скляний 40 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
фл. скляний 200 мл
фл. у пачці 50 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 25 мл
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Виробник
Alpen Pharma AG
Bode Chemie
Євразія
Биолик Фарма
Вилан
Виола ФФ
Віола
Вітаміни
Галичфарм
ДЕЗМП
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
Здоров'я
Знак Якості Люкс
Исток-Плюс
Книш Віталій Володимирович
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кілафф
Лубнифарм
Лізоформ Дезинфекція
МЕДЛЕВ
Межиріцький вітамінний завод
Митек
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Панацея
Серпантин Фарм
Славія 2000
ТОВ "Тернофарм"
Тернофарм
УКРСПЕЦФАРМ
УКРСПИРТ
Українська фармацевтична компанія
Фарма Черкас
Фармактив
Фітофарм
Цесра Арцнайміттель
Червона зірка
Экстра
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