Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A X

Інші антисептики та дезінфектанти

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A XІнші антисептики та дезінфектанти
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Фукорцин
Фукорцин
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фітофарм
від 37,28 грн
в 903 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 19,50 грн
в 860 аптеках
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Хлорофіліпт® Артеріум
Хлорофіліпт® Артеріум
Розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
від 93,08 грн
в 825 аптеках
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Ілон® Класік
Ілон® Класік
Мазь туба 25 г №1
Цесра Арцнайміттель
від 262,95 грн
в 821 аптеці
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Хлорофіліпт Артеріум
Хлорофіліпт Артеріум
Розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 124,26 грн
в 764 аптеках
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Септил
Септил
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 45,80 грн
в 734 аптеках
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Іхтіолова мазь 10 %
Іхтіолова мазь 10 %
Мазь 10 % туба 30 г №1
Віола
від 46,61 грн
в 646 аптеках
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Перекис водню
Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 200 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 17,50 грн
в 545 аптеках
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Софори японської настойка
Софори японської настойка
Настоянка 40 мл флакон №1
Віола
від 29,70 грн
в 516 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
Віола
від 63,49 грн
в 482 аптеках
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Стерилліум®
Стерилліум®
Розчин нашкірний спиртовий флакон пластиковий 100 мл №1
Вілан
від 93,00 грн
в 442 аптеках
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Ксероформ
Ксероформ
Порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
від 121,88 грн
в 428 аптеках
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Спирт етиловий 96%
Спирт етиловий 96%
Розчин 96 % флакон скляний 100 мл №1
МЕДЛЕВ
від 33,56 грн
в 368 аптеках
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Септил Плюс
Септил Плюс
Розчин 96 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 52,86 грн
в 367 аптеках
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Перекис водню
Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 20,75 грн
в 346 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 51,46 грн
в 344 аптеках
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Ектерицид®
Ектерицид®
Розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
БІОЛІК ФАРМА
від 275,25 грн
в 326 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл тм arbor vitae №1
від 15,51 грн
в 323 аптеках інших міст
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г тм arbor vitae №1
від 46,45 грн
в 321 аптеці інших міст
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Перекису водню розчин 3%
Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від 21,58 грн
в 320 аптеках інших міст
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