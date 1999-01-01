Київ
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A G
Препарати йоду
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A G
Препарати йоду
D08A G02
Повідон-йод
D08A G03
Йод
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Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 30 мл №1
Егіс
від
156,72
грн
в 918 аптеках
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Бетадин®
Мазь 10 % туба 20 г №1
Егіс
від
147,45
грн
в 905 аптеках
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Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 120 мл №1
Егіс
від
235,06
грн
в 892 аптеках
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Йоддицерин®
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фармак
від
51,83
грн
в 890 аптеках
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Йод-Вішфа
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
34,06
грн
в 719 аптеках
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Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 1000 мл №1
Егіс
від
793,00
грн
в 481 аптеці
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Раностоп®
Мазь 10 % туба 40 г №1
Фітофарм
від
98,38
грн
в 408 аптеках
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Йодадін
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон 120 мл в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
180,07
грн
в 325 аптеках
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл тм arbor vitae №1
від
38,25
грн
в 322 аптеках інших міст
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Йодадін
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон 30 мл в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
127,28
грн
в 312 аптеках
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Раностоп®
Мазь 10 % туба 20 г №1
Фітофарм
від
71,80
грн
в 305 аптеках
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Бетайод-Здоров'я
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
90,21
грн
в 304 аптеках
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Повідон-йод Ваюм
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 100 мл №1
Ваюм-Фарм
від
169,30
грн
в 301 аптеці
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Йод Печаєвський
Розчин для зовнішнього застосування 10 % банка з пробкою-крапельницею 120 мл №1
Технолог
від
133,28
грн
в 301 аптеці
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Повідон-йод Ваюм
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл №1
Ваюм-Фарм
від
132,50
грн
в 300 аптеках
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Бетайод-Здоров'я
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
141,12
грн
в 296 аптеках
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Віодін
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 100 мл укупорений насадкою та кришкою №1
Віола
від
129,30
грн
в 292 аптеках
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Йодадін
Мазь 10 % туба 20 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
110,51
грн
в 291 аптеці
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Бетайод-Здоров'я
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 1000 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
449,37
грн
в 290 аптеках
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Йодадін
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон 120 мл тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
230,69
грн
в 286 аптеках
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р-н нашкірний
р-н спирт. д/зовн. застос.
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Дозування
5 %
7.5 %
10 %
100 мг/г
100 мг/мл
Пакування
банка з пробкою-крапельницею 120 мл
контейнер пластм. 1000 мл
туба 20 г
туба 30 г
туба 40 г
туба 100 г
фл. 9 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 500 мл
фл. 1000 мл
фл. з крапельн. 30 мл
фл. з крапельн. 120 мл
фл. з крапельн. 1000 мл
фл. з кришкою-піпеткою 30 мл
фл. з насад. та кришкою 100 мл
фл. з пробкою-крап. і кришкою 1000 мл
фл. з пробкою-крапельницею 30 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. зі спрей-насосом 250 мл
фл. п/е 100 мл
фл. полімер. 10 мл
фл. полімер. 20 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 20 мл
фл.-крапельн. 20 мл
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Виробник
Б. Браун
Ваюм-Фарм
Віола
Егіс
Корпорація Здоров'я
Кілафф
МЕДЛЕВ
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ТОВ "Тернофарм"
Технолог
Фармак
Фітофарм
Червона зірка
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