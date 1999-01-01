Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A E
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A E
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E12
Кислота саліцилова
D01A E14
Циклопірокс
D01A E15
Тербінафін
D01A E16
Аморолфін
D01A E20
Комбінації
D01A E22
Нафтифін
D01A E50**
Інші препарати
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Екзодерил®
Розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
від
387,59
грн
в 924 аптеках
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Ламікон®
Крем 1 % туба 15 г №1
Фармак
від
180,90
грн
в 922 аптеках
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Екзодерил® Лак
Лак для нігтів 5 % флакон 2.5 мл з 10 лопаточками, 30 тампонами для очищення та 30 пилочками №1
Сандоз Україна
від
466,50
грн
в 891 аптеці
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Екзодерил®
Крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
від
194,53
грн
в 849 аптеках
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Екзодерил®
Розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
від
261,03
грн
в 847 аптеках
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Амодерм Нео
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл зі шпателем №1
Корпорація Артеріум
від
447,58
грн
в 845 аптеках
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Естезифін
Розчин нашкірний 1 % флакон 25 мл №1
Фармак
від
307,31
грн
в 839 аптеках
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Нітрофунгін
Розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
від
106,99
грн
в 838 аптеках
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Естезифін
Крем 1 % туба 15 г №1
Фармак
від
163,68
грн
в 833 аптеках
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Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Віола
від
18,08
грн
в 818 аптеках
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Ламікон®
Спрей нашкірний 1 % флакон 25 г в пачці №1
Фармак
від
231,97
грн
в 810 аптеках
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Естезифін
Спрей нашкірний 1 % флакон 15 мл №1
Фармак
від
203,33
грн
в 780 аптеках
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Екзік
Розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
186,42
грн
в 778 аптеках
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Екзік
Крем 1 % туба 15 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
128,33
грн
в 762 аптеках
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Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
від
11,30
грн
в 705 аптеках
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Мікофін®
Спрей нашкірний 10 мг/г флакон 30 мл з розпилювачем №1
Нобель
від
209,49
грн
в 665 аптеках
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Екзодерил®
Крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
від
277,25
грн
в 562 аптеках
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Мікофін®
Крем 10 мг/1 г туба 15 г №1
Нобель
від
143,00
грн
в 507 аптеках
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Оніхелп
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл з серветками, пилками і апплікаторами №1
Белупо
від
404,32
грн
в 476 аптеках
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Ламікон® дермгель
Гель 1 % туба 15 г №1
Фармак
від
189,71
грн
в 474 аптеках
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р-н нашкірний спирт.
р-н спирт. д/зовн. застос.
спрей нашкірний
спрей нашкірний, р-н
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фл. 25 мл
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фл. з розпилювачем 20 мл
фл. полімер. з розпилювачем 30 мл
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Виробник
Alvogen IPCO
Euro Lifecare
Heumann Pharma
Інтелі Генерикс Норд
Белупо
Вертекс
Віола
Гедеон Ріхтер
Д-р. Редді'с
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Здоров'я ФК
Здоровье
Институт биоорганической химии и нефтехимии им. В.П. Кухаря Академии наук Украины Национальной
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Лубнифарм
Мібе Україна
Мікрофарм
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Сандоз
Сандоз Україна
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Уорлд Медицин
Фарма Черкас
Фармак
Фармтехнология
Фітофарм
Халеон КХ С.а.р.л.
Червона зірка
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