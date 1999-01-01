Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A E

Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A EІнші протигрибкові засоби для місцевого застосування
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Екзодерил®
Екзодерил®
Розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
від 387,59 грн
в 924 аптеках
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Ламікон®
Ламікон®
Крем 1 % туба 15 г №1
Фармак
від 180,90 грн
в 922 аптеках
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Екзодерил® Лак
Екзодерил® Лак
Лак для нігтів 5 % флакон 2.5 мл з 10 лопаточками, 30 тампонами для очищення та 30 пилочками №1
Сандоз Україна
від 466,50 грн
в 891 аптеці
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Екзодерил®
Екзодерил®
Крем 1 % туба 15 г №1
Сандоз
від 194,53 грн
в 849 аптеках
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Екзодерил®
Екзодерил®
Розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
від 261,03 грн
в 847 аптеках
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Амодерм Нео
Амодерм Нео
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл зі шпателем №1
Корпорація Артеріум
від 447,58 грн
в 845 аптеках
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Естезифін
Естезифін
Розчин нашкірний 1 % флакон 25 мл №1
Фармак
від 307,31 грн
в 839 аптеках
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Нітрофунгін
Нітрофунгін
Розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
від 106,99 грн
в 838 аптеках
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Естезифін
Естезифін
Крем 1 % туба 15 г №1
Фармак
від 163,68 грн
в 833 аптеках
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Віола
від 18,08 грн
в 818 аптеках
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Ламікон®
Ламікон®
Спрей нашкірний 1 % флакон 25 г в пачці №1
Фармак
від 231,97 грн
в 810 аптеках
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Естезифін
Естезифін
Спрей нашкірний 1 % флакон 15 мл №1
Фармак
від 203,33 грн
в 780 аптеках
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Екзік
Екзік
Розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 186,42 грн
в 778 аптеках
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Екзік
Екзік
Крем 1 % туба 15 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 128,33 грн
в 762 аптеках
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
від 11,30 грн
в 705 аптеках
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Мікофін®
Мікофін®
Спрей нашкірний 10 мг/г флакон 30 мл з розпилювачем №1
Нобель
від 209,49 грн
в 665 аптеках
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Екзодерил®
Екзодерил®
Крем 1 % туба 30 г №1
Сандоз
від 277,25 грн
в 562 аптеках
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Мікофін®
Мікофін®
Крем 10 мг/1 г туба 15 г №1
Нобель
від 143,00 грн
в 507 аптеках
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Оніхелп
Оніхелп
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл з серветками, пилками і апплікаторами №1
Белупо
від 404,32 грн
в 476 аптеках
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Ламікон® дермгель
Ламікон® дермгель
Гель 1 % туба 15 г №1
Фармак
від 189,71 грн
в 474 аптеках
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