Київ
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E14

Циклопірокс

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A EІнші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E14Циклопірокс
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Циклокутан®
Циклокутан®
Лак для нігтів 80 мг/г флакон 3 г лікувальний №1
Мібе Україна
від 494,77 грн
в 470 аптеках
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