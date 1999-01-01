Київ
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E14
Циклопірокс
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A E
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E14
Циклопірокс
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Циклокутан®
Лак для нігтів 80 мг/г флакон 3 г лікувальний №1
Мібе Україна
від
494,77
грн
в 470 аптеках
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