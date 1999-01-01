Київ
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E16
Аморолфін
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A E
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E16
Аморолфін
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Екзодерил® Лак
Лак для нігтів 5 % флакон 2.5 мл з 10 лопаточками, 30 тампонами для очищення та 30 пилочками №1
Сандоз Україна
від
466,50
грн
в 891 аптеці
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Амодерм Нео
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл зі шпателем №1
Корпорація Артеріум
від
447,58
грн
в 845 аптеках
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Оніхелп
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл з серветками, пилками і апплікаторами №1
Белупо
від
404,32
грн
в 476 аптеках
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Оніхелп
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл з серветками, пилками і апплікаторами №1
Белупо
від
603,06
грн
в 435 аптеках
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Аморолфін-Інтелі
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл лікувальний №1
Інтелі Генерикс Норд
від
448,45
грн
в 372 аптеках
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Аморолак 5%
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Хойманн Фарма
Немає в наявності
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Аморолак 5%
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 3 мл №1
Хойманн Фарма
Немає в наявності
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Аморолак 5%
Лак для нігтів 50 мг/мл флакон 5 мл №1
Хойманн Фарма
Немає в наявності
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Міколак
Лак для нігтів 5 % флакон 2.5 мл №1
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
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Міколак
Лак для нігтів 5 % флакон 5 мл №1
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
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Дозування
5 %
50 мг/мл
Пакування
фл. 2.5 мл
фл. 3 мл
фл. 5 мл
Виробник
Alvogen IPCO
Heumann Pharma
Інтелі Генерикс Норд
Белупо
Корпорація Артеріум
Сандоз Україна
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