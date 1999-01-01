Київ
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E20
Комбінації
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A E
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E20
Комбінації
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Нітрофунгін
Розчин для зовнішнього застосування 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Україна
від
106,99
грн
в 838 аптеках
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