Київ
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E12
Кислота саліцилова
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A E
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E12
Кислота саліцилова
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Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Віола
від
18,08
грн
в 818 аптеках
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Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
від
11,30
грн
в 705 аптеках
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Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл тм arbor vitae №1
Віола
від
20,52
грн
в 321 аптеці інших міст
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Саліцилка-Вішфа
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
19,34
грн
в 221 аптеці
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Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
13,60
грн
в 208 аптеках
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Саліцилова кислота
Розчин нашкірний спиртовий 20 мг/мл флакон 25 мл в пачці №1
Фармак
від
14,91
грн
в 154 аптеках
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Кислота саліцилова
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Тернофарм
від
11,34
грн
в 117 аптеках
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Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
13,90
грн
в 33 аптеках
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Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл тм айві №1
від
14,00
грн
в 7 аптеках
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Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл тм а+ №1
від
22,50
грн
в 5 аптеках
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Кислота саліцилова 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Фарма Черкас
від
13,22
грн
в 2 аптеках інших міст
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Саліцилової кислоти розчин спиртовий
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Фітофарм
від
22,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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Кислота саліцилова
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл в пачці №1
Тернофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н нашкірний спирт.
р-н спирт. д/зовн. застос.
Дозування
1 %
2 %
20 мг/мл
Пакування
фл. 25 мл
фл. 40 мл
Виробник
Віола
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Фарма Черкас
Фармак
Фітофарм
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