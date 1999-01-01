Київ
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E12

Кислота саліцилова

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A EІнші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E12Кислота саліцилова
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Віола
від 18,08 грн
в 818 аптеках
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 2 % флакон 25 мл №1
від 11,30 грн
в 705 аптеках
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл тм arbor vitae №1
Віола
від 20,52 грн
в 321 аптеці інших міст
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Саліцилка-Вішфа
Саліцилка-Вішфа
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 19,34 грн
в 221 аптеці
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 25 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 13,60 грн
в 208 аптеках
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин нашкірний спиртовий 20 мг/мл флакон 25 мл в пачці №1
Фармак
від 14,91 грн
в 154 аптеках
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Кислота саліцилова
Кислота саліцилова
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Тернофарм
від 11,34 грн
в 117 аптеках
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 13,90 грн
в 33 аптеках
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл тм айві №1
від 14,00 грн
в 7 аптеках
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Саліцилова кислота
Саліцилова кислота
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл тм а+ №1
від 22,50 грн
в 5 аптеках
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Кислота саліцилова 1%
Кислота саліцилова 1%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Фарма Черкас
від 13,22 грн
в 2 аптеках інших міст
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Саліцилової кислоти розчин спиртовий
Саліцилової кислоти розчин спиртовий
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл №1
Фітофарм
від 22,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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Кислота саліцилова
Кислота саліцилова
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 40 мл в пачці №1
Тернофарм
Немає в наявності
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