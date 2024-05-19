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Амодерм Нео лак для нігтів 50 мг/мл флакон 2.5 мл, №1 - Київ (360739) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 987 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
613,99
Економія: -108,42 грн
505,57 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
597,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
597,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
539,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
483,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
466,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
539,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
454,07 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
597,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
621,99
Економія: -116,34 грн
505,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
622,70
Економія: -133,79 грн
488,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
524,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
399,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
597,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
597,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
597,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
597,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
598,86
Економія: -224,24 грн
374,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
454,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
597,50 грн