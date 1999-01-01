Київ
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E15
Тербінафін
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01A
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A E
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E15
Тербінафін
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Ламікон®
Крем 1 % туба 15 г №1
Фармак
від
180,90
грн
в 922 аптеках
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Ламікон®
Спрей нашкірний 1 % флакон 25 г в пачці №1
Фармак
від
231,97
грн
в 810 аптеках
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Мікофін®
Спрей нашкірний 10 мг/г флакон 30 мл з розпилювачем №1
Нобель
від
209,49
грн
в 665 аптеках
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Мікофін®
Крем 10 мг/1 г туба 15 г №1
Нобель
від
143,00
грн
в 507 аптеках
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Ламікон® дермгель
Гель 1 % туба 15 г №1
Фармак
від
189,71
грн
в 474 аптеках
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Ламіскін
Спрей нашкірний, розчин 10 мг/г флакон полімерний з розпилювачем 30 мл №1
Мікрофарм
від
191,55
грн
в 358 аптеках
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Тербізил
Крем 1 % туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від
244,45
грн
в 329 аптеках
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Екзифін®
Гель 1 % туба 15 г №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
94,70
грн
в 305 аптеках
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Тербінорм
Спрей нашкірний, розчин 10,08 мг/мл флакон з розпилювачем 20 мл №1
Уорлд Медицин
від
254,00
грн
в 299 аптеках
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Тербінорм
Спрей нашкірний, розчин 10 мг/г флакон з розпилювачем 20 мл №1
Уорлд Медицин
від
214,25
грн
в 224 аптеках
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Тербінафін
Крем 1 % туба 15 г №1
Лубнифарм
від
103,36
грн
в 195 аптеках
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Ламізил
Крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
125,99
грн
в 65 аптеках
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Ламіфен
Гель 1 % туба 15 г №1
Фітофарм
від
130,90
грн
в 9 аптеках
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Ламідерм
Крем 10 мг/г туба 15 г №1
Євро Лайфкер
від
150,74
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ламізил Уно
Розчин нашкірниий плівкоутворюючий 1 % туба 4 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Немає в наявності
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Ламіфен
Гель 1 % туба 30 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Тербінафін-ФТ
Спрей нашкірний 1 % флакон 25 мл №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
крем
р-н нашкірн. плівкоутвор.
спрей нашкірний
спрей нашкірний, р-н
Дозування
1 %
10 мг/1 г
10 мг/г
10.08 мг/мл
Пакування
туба 4 г
туба 10 г
туба 15 г
туба 30 г
фл. 25 г
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. з розпилювачем 20 мл
фл. полімер. з розпилювачем 30 мл
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Виробник
Euro Lifecare
Гедеон Ріхтер
Д-р. Редді'с
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Лубнифарм
Мікрофарм
Нобель
Уорлд Медицин
Фармак
Фармтехнология
Фітофарм
Халеон КХ С.а.р.л.
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