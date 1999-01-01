Київ
Інші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E15

Тербінафін

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01AПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01A EІнші протигрибкові засоби для місцевого застосування
D01A E15Тербінафін
Сортування: По популярності
Ламікон®
Ламікон®
Крем 1 % туба 15 г №1
Фармак
від 180,90 грн
в 922 аптеках
Знайти в аптеках
Ламікон®
Ламікон®
Спрей нашкірний 1 % флакон 25 г в пачці №1
Фармак
від 231,97 грн
в 810 аптеках
Знайти в аптеках
Мікофін®
Мікофін®
Спрей нашкірний 10 мг/г флакон 30 мл з розпилювачем №1
Нобель
від 209,49 грн
в 665 аптеках
Знайти в аптеках
Мікофін®
Мікофін®
Крем 10 мг/1 г туба 15 г №1
Нобель
від 143,00 грн
в 507 аптеках
Знайти в аптеках
Ламікон® дермгель
Ламікон® дермгель
Гель 1 % туба 15 г №1
Фармак
від 189,71 грн
в 474 аптеках
Знайти в аптеках
Ламіскін
Ламіскін
Спрей нашкірний, розчин 10 мг/г флакон полімерний з розпилювачем 30 мл №1
Мікрофарм
від 191,55 грн
в 358 аптеках
Знайти в аптеках
Тербізил
Тербізил
Крем 1 % туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від 244,45 грн
в 329 аптеках
Знайти в аптеках
Екзифін®
Екзифін®
Гель 1 % туба 15 г №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 94,70 грн
в 305 аптеках
Знайти в аптеках
Тербінорм
Тербінорм
Спрей нашкірний, розчин 10,08 мг/мл флакон з розпилювачем 20 мл №1
Уорлд Медицин
від 254,00 грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
Тербінорм
Тербінорм
Спрей нашкірний, розчин 10 мг/г флакон з розпилювачем 20 мл №1
Уорлд Медицин
від 214,25 грн
в 224 аптеках
Знайти в аптеках
Тербінафін
Тербінафін
Крем 1 % туба 15 г №1
Лубнифарм
від 103,36 грн
в 195 аптеках
Знайти в аптеках
Ламізил
Ламізил
Крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 125,99 грн
в 65 аптеках
Знайти в аптеках
Ламіфен
Ламіфен
Гель 1 % туба 15 г №1
Фітофарм
від 130,90 грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Ламідерм
Ламідерм
Крем 10 мг/г туба 15 г №1
Євро Лайфкер
від 150,74 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Ламізил Уно
Ламізил Уно
Розчин нашкірниий плівкоутворюючий 1 % туба 4 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Немає в наявності
Ламіфен
Ламіфен
Гель 1 % туба 30 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
Тербінафін-ФТ
Тербінафін-ФТ
Спрей нашкірний 1 % флакон 25 мл №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране