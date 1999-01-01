Київ
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B X

Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10BГіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B XГіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
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Аспіроза®
Аспіроза®
Капсули тверді 10 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 259,74 грн
в 679 аптеках
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Аспіроза®
Аспіроза®
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 326,76 грн
в 633 аптеках
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Клівас® Дуо
Клівас® Дуо
Капсули тверді 100 мг + 10 мг блістер №28
Асіно Україна
від 252,14 грн
в 621 аптеці
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+4 мг+1,25 мг №30
КРКА
від 278,69 грн
в 602 аптеках
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 220,05 грн
в 591 аптеці
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від 201,73 грн
в 587 аптеках
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+8 мг+2,5 мг №30
КРКА
від 240,19 грн
в 585 аптеках
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Триномія®
Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+5 мг №28
Асіно
від 602,42 грн
в 575 аптеках
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Клівас® Дуо
Клівас® Дуо
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №28
Асіно Україна
від 330,07 грн
в 568 аптеках
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Триномія®
Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+10 мг №28
Асіно
від 612,30 грн
в 458 аптеках
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Триномія®
Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+2,5 мг №28
Асіно
від 566,28 грн
в 455 аптеках
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 269,44 грн
в 422 аптеках
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг+4 мг+1,25 мг №30
КРКА
від 255,53 грн
в 420 аптеках
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг+8 мг+2,5 мг №30
КРКА
від 285,56 грн
в 420 аптеках
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Клівас® Дуо
Клівас® Дуо
Капсули тверді 100 мг + 5 мг блістер №28
Асіно Україна
від 190,39 грн
в 396 аптеках
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від 257,78 грн
в 379 аптеках
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Кадует 5/10
Кадует 5/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у коробці №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 441,78 грн
в 9 аптеках
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Дуплекор®
Дуплекор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер №30
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №20
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №56
КРКА Фарма
Немає в наявності
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