Київ
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X13

Розувастатин, периндоприл та індапамід

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10BГіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B XГіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X13Розувастатин, периндоприл та індапамід
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+4 мг+1,25 мг №30
КРКА
від 278,69 грн
в 602 аптеках
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+8 мг+2,5 мг №30
КРКА
від 240,19 грн
в 585 аптеках
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг+4 мг+1,25 мг №30
КРКА
від 255,53 грн
в 420 аптеках
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг+8 мг+2,5 мг №30
КРКА
від 285,56 грн
в 420 аптеках
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