Київ
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X10
Розувастатин та валсартан
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10B
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B X
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X10
Розувастатин та валсартан
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Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
220,05
грн
в 591 аптеці
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Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від
201,73
грн
в 587 аптеках
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Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
269,44
грн
в 422 аптеках
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Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від
257,78
грн
в 379 аптеках
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Дозування
10 мг + 80 мг
10 мг + 160 мг
20 мг + 80 мг
20 мг + 160 мг
Кількість штук в упаковці
30
90
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
КРКА
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