Київ
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X10

Розувастатин та валсартан

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10BГіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B XГіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X10Розувастатин та валсартан
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 220,05 грн
в 591 аптеці
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від 201,73 грн
в 587 аптеках
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 269,44 грн
в 422 аптеках
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від 257,78 грн
в 379 аптеках
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