Київ
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X05

Розувастатин та ацетилсаліцилова кислота

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10BГіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B XГіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X05Розувастатин та ацетилсаліцилова кислота
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Аспіроза®
Аспіроза®
Капсули тверді 10 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 259,74 грн
в 679 аптеках
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Аспіроза®
Аспіроза®
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 326,76 грн
в 633 аптеках
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Клівас® Дуо
Клівас® Дуо
Капсули тверді 100 мг + 10 мг блістер №28
Асіно Україна
від 252,14 грн
в 621 аптеці
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Клівас® Дуо
Клівас® Дуо
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №28
Асіно Україна
від 330,07 грн
в 568 аптеках
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Клівас® Дуо
Клівас® Дуо
Капсули тверді 100 мг + 5 мг блістер №28
Асіно Україна
від 190,39 грн
в 396 аптеках
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Роззор
Роззор
Капсули тверді 75 мг + 10 мг блістер №28
Мікрохім
Немає в наявності
Роззор
Роззор
Капсули тверді 75 мг + 20 мг блістер №28
Мікрохім
Немає в наявності
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