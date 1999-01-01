Київ
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X05
Розувастатин та ацетилсаліцилова кислота
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10B
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B X
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X05
Розувастатин та ацетилсаліцилова кислота
Сортування:
По популярності
Фільтр
Аспіроза®
Капсули тверді 10 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
259,74
грн
в 679 аптеках
Знайти в аптеках
Аспіроза®
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
326,76
грн
в 633 аптеках
Знайти в аптеках
Клівас® Дуо
Капсули тверді 100 мг + 10 мг блістер №28
Асіно Україна
від
252,14
грн
в 621 аптеці
Знайти в аптеках
Клівас® Дуо
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №28
Асіно Україна
від
330,07
грн
в 568 аптеках
Знайти в аптеках
Клівас® Дуо
Капсули тверді 100 мг + 5 мг блістер №28
Асіно Україна
від
190,39
грн
в 396 аптеках
Знайти в аптеках
Роззор
Капсули тверді 75 мг + 10 мг блістер №28
Мікрохім
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Роззор
Капсули тверді 75 мг + 20 мг блістер №28
Мікрохім
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
10 мг + 100 мг
20 мг + 100 мг
75 мг + 10 мг
75 мг + 20 мг
100 мг + 5 мг
100 мг + 10 мг
Показати всі
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Асіно Україна
Дарниця ФФ
Мікрохім
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню