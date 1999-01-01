Київ
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X06
Аторвастатин, ацетилсаліцилова кислота та раміприл
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10B
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B X
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X06
Аторвастатин, ацетилсаліцилова кислота та раміприл
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Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+5 мг №28
Асіно
від
602,42
грн
в 575 аптеках
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Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+10 мг №28
Асіно
від
612,30
грн
в 458 аптеках
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Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+2,5 мг №28
Асіно
від
566,28
грн
в 455 аптеках
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