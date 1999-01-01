Київ
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X06

Аторвастатин, ацетилсаліцилова кислота та раміприл

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10BГіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B XГіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X06Аторвастатин, ацетилсаліцилова кислота та раміприл
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Триномія®
Триномія®
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