Київ
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10B
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10B
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B A
Комбінації різних гіполіпідемічних засобів
C10B X
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
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Розуліп® Плюс
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від
526,53
грн
в 805 аптеках
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Аспіроза®
Капсули тверді 10 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
259,74
грн
в 679 аптеках
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Аспіроза®
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
326,76
грн
в 633 аптеках
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Клівас® Дуо
Капсули тверді 100 мг + 10 мг блістер №28
Асіно Україна
від
252,14
грн
в 621 аптеці
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Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+4 мг+1,25 мг №30
КРКА
від
278,69
грн
в 602 аптеках
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Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
220,05
грн
в 591 аптеці
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Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від
201,73
грн
в 587 аптеках
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Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+8 мг+2,5 мг №30
КРКА
від
240,19
грн
в 585 аптеках
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Роксера® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від
286,59
грн
в 580 аптеках
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Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+5 мг №28
Асіно
від
602,42
грн
в 575 аптеках
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Клівас® Дуо
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №28
Асіно Україна
від
330,07
грн
в 568 аптеках
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Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від
410,34
грн
в 558 аптеках
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Роксера® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від
404,97
грн
в 518 аптеках
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Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від
300,45
грн
в 499 аптеках
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Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+10 мг №28
Асіно
від
612,30
грн
в 458 аптеках
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Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+2,5 мг №28
Асіно
від
566,28
грн
в 455 аптеках
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Розуліп® Плюс
Капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від
766,80
грн
в 448 аптеках
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Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від
269,44
грн
в 422 аптеках
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Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг+4 мг+1,25 мг №30
КРКА
від
255,53
грн
в 420 аптеках
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Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг+8 мг+2,5 мг №30
КРКА
від
285,56
грн
в 420 аптеках
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Форма випуску
капс. тверд.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг + 10 мг
5 мг/10 мг
10 мг + 5 мг
10 мг + 10 мг
10 мг + 80 мг
10 мг + 100 мг
10 мг + 160 мг
10 мг/10 мг
20 мг + 5 мг
20 мг + 10 мг
20 мг + 80 мг
20 мг + 100 мг
20 мг + 160 мг
40 мг + 10 мг
40 мг + 160 мг
75 мг + 10 мг
75 мг + 20 мг
100 мг + 5 мг
100 мг + 10 мг
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Пакування
блістер
блістер у коробці
фл.
Кількість штук в упаковці
10
14
20
28
30
50
56
60
90
100
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Виробник
Egis
Gedeon Richter
KRKA Farma
KRKA d.d. Novo Mesto
Propharma International
Ананта Медікеар
Асіно
Асіно Україна
Віатріс Спешелті ЛЛС
Дарниця ФФ
КРКА
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Мікрохім
Рік-Фарм
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