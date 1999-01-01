Київ
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10B

Гіполіпідемічні засоби, комбінації

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10BГіполіпідемічні засоби, комбінації
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Розуліп® Плюс
Розуліп® Плюс
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від 526,53 грн
в 805 аптеках
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Аспіроза®
Аспіроза®
Капсули тверді 10 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 259,74 грн
в 679 аптеках
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Аспіроза®
Аспіроза®
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 326,76 грн
в 633 аптеках
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Клівас® Дуо
Клівас® Дуо
Капсули тверді 100 мг + 10 мг блістер №28
Асіно Україна
від 252,14 грн
в 621 аптеці
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+4 мг+1,25 мг №30
КРКА
від 278,69 грн
в 602 аптеках
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 220,05 грн
в 591 аптеці
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 80 мг блістер №30
КРКА
від 201,73 грн
в 587 аптеках
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+8 мг+2,5 мг №30
КРКА
від 240,19 грн
в 585 аптеках
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Роксера® Плюс
Роксера® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від 286,59 грн
в 580 аптеках
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Триномія®
Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+5 мг №28
Асіно
від 602,42 грн
в 575 аптеках
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Клівас® Дуо
Клівас® Дуо
Капсули тверді 20 мг + 100 мг блістер №28
Асіно Україна
від 330,07 грн
в 568 аптеках
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Клівас® Плюс
Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від 410,34 грн
в 558 аптеках
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Роксера® Плюс
Роксера® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від 404,97 грн
в 518 аптеках
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Клівас® Плюс
Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від 300,45 грн
в 499 аптеках
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Триномія®
Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+10 мг №28
Асіно
від 612,30 грн
в 458 аптеках
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Триномія®
Триномія®
Капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+2,5 мг №28
Асіно
від 566,28 грн
в 455 аптеках
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Розуліп® Плюс
Розуліп® Плюс
Капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від 766,80 грн
в 448 аптеках
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Валарокс
Валарокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 160 мг блістер №30
КРКА
від 269,44 грн
в 422 аптеках
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг+4 мг+1,25 мг №30
КРКА
від 255,53 грн
в 420 аптеках
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Роксипер
Роксипер
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг+8 мг+2,5 мг №30
КРКА
від 285,56 грн
в 420 аптеках
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