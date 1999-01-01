Київ
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X03

Аторвастатин і амлодипін

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10BГіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B XГіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X03Аторвастатин і амлодипін
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Кадует 5/10
Кадует 5/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у коробці №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 441,78 грн
в 9 аптеках
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Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №28
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №30
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №30
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №28
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №50
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №50
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №56
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №60
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №90
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №100
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №10
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №56
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №20
КРКА Фарма
Немає в наявності
Амлостат®
Амлостат®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Гледфарм
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №20
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №14
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №14
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №60
КРКА Фарма
Немає в наявності
Атордапін
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №90
КРКА Фарма
Немає в наявності
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