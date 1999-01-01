Київ
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X03
Аторвастатин і амлодипін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10B
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B X
Гіполіпідемічні засоби в поєднанні з іншими лікарськими засобами
C10B X03
Аторвастатин і амлодипін
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Кадует 5/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у коробці №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
441,78
грн
в 9 аптеках
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №28
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №30
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №30
КРКА Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №28
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №50
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №50
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №56
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №60
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №90
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №100
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №10
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №56
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №20
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Амлостат®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №28
Гледфарм
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №20
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг блістер №14
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №14
КРКА Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №60
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Атордапін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг блістер №90
КРКА Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг + 10 мг
5 мг/10 мг
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20 мг + 5 мг
20 мг + 10 мг
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блістер у коробці
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Виробник
Gedeon Richter
KRKA Farma
Propharma International
Віатріс Спешелті ЛЛС
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
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