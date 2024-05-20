Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІІнгібітори ГМГ КoА-редуктазиАторвастатинАторис®Ціни в аптеках

Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, №90 - Одеса (62408) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 291 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
808,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (5)
842,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
859,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
884,51
Економія: -51,73 грн
832,78 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
927,40 грн
Меліса
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
873,00 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (80)
873,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
936,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (4)
883,64
Економія: -81,09 грн
802,55 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
855,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
842,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
866,53
Економія: -91,51 грн
775,02 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн
Софія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
873,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
892,26 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
835,90 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (8)
839,97
Економія: -43,94 грн
796,03 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
791,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (3)
884,99
Економія: -83,90 грн
801,09 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -44,00 грн
798,00 грн