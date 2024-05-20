Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, №30 - Одеса (88004) Лікарський препарат - ціни
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Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Праведників миру, 23
Колонтаївська
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Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека нц
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Наявність на 2024-05-21 - 16:00