Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІІнгібітори ГМГ КoА-редуктазиАторвастатинАторис®Ціни в аптеках

Аторис® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, №30 - Одеса (285406) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
145,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
147,89
Економія: -10,05 грн
137,84 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
162,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
132,30 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
124,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
147,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (4)
135,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
187,99
Економія: -48,35 грн
139,64 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
127,94 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
147,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
147,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
147,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
147,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
147,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
115,65 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
145,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
179,80
Економія: -40,60 грн
139,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
147,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
131,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
147,80 грн