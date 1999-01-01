Київ
НЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C X

Інші кардіотонічні засоби

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01CНЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИ
C01C XІнші кардіотонічні засоби
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Прескор®
Прескор®
Концентрат для приготування розчину для інфузій 2,5 мг/мл флакон скляний 5 мл №1
Фармак
від 7762,75 грн
в 15 аптеках
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Симдакс
Симдакс
Концентрат для приготування інфузійного розчину 2,5 мг/мл флакон 5 мл №1
Оріон Корпорейшн
від 11614,09 грн
в 5 аптеках інших міст
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Леволім
Леволім
Концентрат для приготування розчину для інфузій 2,5 мг/мл флакон 5 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 10163,60 грн
в 1 аптеці
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