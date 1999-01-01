Київ
Антиаритмичні препарати III класу
C01B D01
Аміодарон
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01B
АНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B D
Антиаритмичні препарати III класу
C01B D01
Аміодарон
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Кордарон®
Таблетки 200 мг блістер №30
Санофі-Авентіс Україна
від
305,32
грн
в 920 аптеках
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Амідарон
Таблетки 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
59,70
грн
в 865 аптеках
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Аритміл
Таблетки 200 мг блістер пачка №20
Борщагівський ХФЗ
від
38,20
грн
в 851 аптеці
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Аритміл
Таблетки 200 мг блістер пачка №50
Борщагівський ХФЗ
від
107,57
грн
в 830 аптеках
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Аміодарон-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
72,35
грн
в 632 аптеках
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Кардіодарон-Здоров'я
Таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
45,63
грн
в 523 аптеках
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Ротаритміл
Таблетки 200 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від
125,43
грн
в 372 аптеках
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Кордарон®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №6
Санофі-Авентіс Україна
від
182,40
грн
в 367 аптеках
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Аміодарон
Таблетки 0,2 г блістер №30
Лекхім-Харків
від
51,20
грн
в 136 аптеках
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Аритміл
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл у касеті у пачці №5
Борщагівський ХФЗ
від
36,69
грн
в 121 аптеці
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Аміокордин®
Таблетки 200 мг №30
КРКА
від
86,67
грн
в 19 аптеках
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Кардіодарон-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 % ампула 3 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
120,89
грн
в 5 аптеках інших міст
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Аміокордин®
Таблетки 200 мг №60
КРКА
від
200,00
грн
в 3 аптеках
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Ріводарон
Таблетки 200 мг блістер №30
Ривофарм
Немає в наявності
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Аміокордин®
Розчин для ін'єкцій 150 мг ампула 3 мл №5
КРКА
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
0.2 г
5 %
50 мг/мл
150 мг
200 мг
Пакування
амп. 3 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
5
6
10
20
30
50
60
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Виробник
Дарниця ФФ
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ривофарм
Санофі-Авентіс Україна
Уорлд Медицин
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