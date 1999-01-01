Київ
Антиаритмичні препарати III класу
C01B D01

Аміодарон

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01BАНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B DАнтиаритмичні препарати III класу
C01B D01Аміодарон
Сортування: По популярності
Кордарон®
Кордарон®
Таблетки 200 мг блістер №30
Санофі-Авентіс Україна
від 305,32 грн
в 920 аптеках
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Амідарон
Амідарон
Таблетки 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 59,70 грн
в 865 аптеках
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Аритміл
Аритміл
Таблетки 200 мг блістер пачка №20
Борщагівський ХФЗ
від 38,20 грн
в 851 аптеці
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Аритміл
Аритміл
Таблетки 200 мг блістер пачка №50
Борщагівський ХФЗ
від 107,57 грн
в 830 аптеках
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Аміодарон-Дарниця
Аміодарон-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 72,35 грн
в 632 аптеках
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Кардіодарон-Здоров'я
Кардіодарон-Здоров'я
Таблетки 200 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 45,63 грн
в 523 аптеках
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Ротаритміл
Ротаритміл
Таблетки 200 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від 125,43 грн
в 372 аптеках
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Кордарон®
Кордарон®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл №6
Санофі-Авентіс Україна
від 182,40 грн
в 367 аптеках
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Аміодарон
Аміодарон
Таблетки 0,2 г блістер №30
Лекхім-Харків
від 51,20 грн
в 136 аптеках
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Аритміл
Аритміл
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл у касеті у пачці №5
Борщагівський ХФЗ
від 36,69 грн
в 121 аптеці
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Аміокордин®
Аміокордин®
Таблетки 200 мг №30
КРКА
від 86,67 грн
в 19 аптеках
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Кардіодарон-Здоров'я
Кардіодарон-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 5 % ампула 3 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 120,89 грн
в 5 аптеках інших міст
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Аміокордин®
Аміокордин®
Таблетки 200 мг №60
КРКА
від 200,00 грн
в 3 аптеках
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Ріводарон
Ріводарон
Таблетки 200 мг блістер №30
Ривофарм
Немає в наявності
Аміокордин®
Аміокордин®
Розчин для ін'єкцій 150 мг ампула 3 мл №5
КРКА
Немає в наявності
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