Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Київ (114552) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Подорожник
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Мед-сервіс
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Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
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Київ, просп. Лобановського, 35
Подорожник
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Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Бажаємо здоров'я
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Київ, бульв. Чоколівський, 16
Подорожник
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Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Ентузіастів, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Теліги Олени, 17
Подорожник
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Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Васильківська, 6