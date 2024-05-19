Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУКАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИАНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУАнтиаритмичні препарати III класуАміодаронАміодаронЦіни в аптеках

Аміодарон таблетки 0,2 г блістер, №30 - Київ (114552) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
88,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
88,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
76,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
81,61
Економія: -14,04 грн
67,57 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
72,54 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
87,98
Економія: -9,94 грн
78,04 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (4)
76,17 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
61,19 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (3)
81,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: блістер (1)
67,09 грн
Подорожник
Детальніше
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
78,04 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Всього: упаковка (1)
76,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (2)
66,52 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (3)
78,04 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
76,49 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (1)
78,04 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (1)
78,04 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (1)
78,04 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
Всього: упаковка (1)
78,04 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, вул. Васильківська, 6
Всього: упаковка (2)
66,52 грн