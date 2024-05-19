Аритміл розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл у касеті у пачці, №5 - Київ (64116) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 120 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (21), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Фармація
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Біла ромашка
Детальніше
Всього: ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (20), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1