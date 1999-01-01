Київ
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X25**
Різні препарати
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A X
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X25**
Різні препарати
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Актовегін
Розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Takeda
від
525,45
грн
в 849 аптеках
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Алое екстракт рідкий-Дарниця
Екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
162,95
грн
в 809 аптеках
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Елекасол
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
40,11
грн
в 796 аптеках
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Актовегін
Розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Takeda
від
793,14
грн
в 769 аптеках
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Актовегін
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №50
Takeda
від
939,01
грн
в 718 аптеках
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Актовегін
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Takeda
від
1055,98
грн
в 680 аптеках
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Коензим Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
732,58
грн
в 598 аптеках
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Мукоза Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1201,00
грн
в 591 аптеці
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Калган
Кореневища 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
47,76
грн
в 589 аптеках
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Нукс Воміка-Гомакорд
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
499,68
грн
в 577 аптеках
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Убіхінон Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
717,58
грн
в 566 аптеках
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Чистотілу трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
33,79
грн
в 565 аптеках
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Момордика Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
720,10
грн
в 558 аптеках
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Алое екстракт рідкий
Екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл №10
Лубнифарм
від
146,60
грн
в 543 аптеках
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Шипшини плоди
Плоди 130 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
57,11
грн
в 499 аптеках
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Гастрикумель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
294,70
грн
в 488 аптеках
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Тиреоідеа Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
976,05
грн
в 462 аптеках
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Ромашки квітки
Квітки 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
46,28
грн
в 435 аптеках
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Галіум-Хеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
558,70
грн
в 428 аптеках
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Елекасол
Збір пачка 60 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
43,80
грн
в 424 аптеках
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Форма випуску
гран.
екстракт рідк. д/ін.
збір
капс.
квітки
кореневища
крап. орал.
ліофіл. д/емульс.
настоянка д/перорал. застос.
плитка
плоди
р-н д/ін.
суп.
суп. ректал.
супліддя
табл.
табл. в/о
табл. сублінгв.
трава
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Дозування
1 г
1 мл
1.5 г
2 мл
3 г
3.5 %
10 мг
40 г
50 г
80 мг
100 г
130 г
150 г
200 мг
250 мг
400 мг
500 мг
100000 МО
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Пакування
амп.
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
амп. 3 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. в бліст.
банка 100 мл
блістер
контейнер
контейнер дозуюч. 5 г
пачка
пачка 60 г
пачка 75 г
пенал 10 г
пляшка
плівка п/п 50 г
стрип
фл.
фл. 4 мл
фл. 30 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
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10
20
25
50
60
80
100
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Bharat Serums & Vaccines
Grindeks
Guna
Herbion Pakistan
Martin Bauer Group
Pekana Naturheilmittel
Tabco
Tакеда
Биолик
Биолик Фарма
Биофарма ФЗ
Віола
ДХУ
Дарниця ФФ
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Київський вітамінний завод
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Монфарм
НГС
Натур +
ТОВ "Тернофарм"
Такеда
Тернофарм
ФЗ "Біофарма"
Хеель
Эйм
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