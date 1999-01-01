Київ
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X25**

Різні препарати

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A XРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X25**Різні препарати
Сортування: По популярності
Актовегін
Актовегін
Розчин для ін'єкцій 200 мг ампула 5 мл №5
Takeda
від 525,45 грн
в 849 аптеках
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Алое екстракт рідкий-Дарниця
Алое екстракт рідкий-Дарниця
Екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 162,95 грн
в 809 аптеках
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Елекасол
Елекасол
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 40,11 грн
в 796 аптеках
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Актовегін
Актовегін
Розчин для ін'єкцій 80 мг ампула 2 мл №25
Takeda
від 793,14 грн
в 769 аптеках
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Актовегін
Актовегін
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №50
Takeda
від 939,01 грн
в 718 аптеках
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Актовегін
Актовегін
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл №5
Takeda
від 1055,98 грн
в 680 аптеках
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Коензим Композитум
Коензим Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 732,58 грн
в 598 аптеках
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Мукоза Композитум
Мукоза Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 1201,00 грн
в 591 аптеці
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Калган
Калган
Кореневища 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 47,76 грн
в 589 аптеках
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Нукс Воміка-Гомакорд
Нукс Воміка-Гомакорд
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 499,68 грн
в 577 аптеках
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Убіхінон Композитум
Убіхінон Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 717,58 грн
в 566 аптеках
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Чистотілу трава
Чистотілу трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 33,79 грн
в 565 аптеках
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Момордика Композитум
Момордика Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 720,10 грн
в 558 аптеках
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Алое екстракт рідкий
Алое екстракт рідкий
Екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл №10
Лубнифарм
від 146,60 грн
в 543 аптеках
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Шипшини плоди
Шипшини плоди
Плоди 130 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 57,11 грн
в 499 аптеках
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Гастрикумель
Гастрикумель
Таблетки контейнер №50
Heel
від 294,70 грн
в 488 аптеках
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Тиреоідеа Композитум
Тиреоідеа Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 976,05 грн
в 462 аптеках
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Ромашки квітки
Ромашки квітки
Квітки 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 46,28 грн
в 435 аптеках
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Галіум-Хеель
Галіум-Хеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 558,70 грн
в 428 аптеках
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Елекасол
Елекасол
Збір пачка 60 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 43,80 грн
в 424 аптеках
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