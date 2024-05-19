Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг, №50 - Київ (83098) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
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Київ, вул. Хорива, 17
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Фармація
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Київ, вул. Липківського Василя, 3
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
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Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Київ, вул. Липківського Василя, 40
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Київ, вул. Солом'янська, 33
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Київ, вул. Загорівська, 4
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Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
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Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
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Київ, вул. Йорданська, 6
Подорожник
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
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Київ, бульв. Чоколівський, 16