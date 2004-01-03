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Список производителейGGrindeks

Производитель: Grindeks

Представительство "АС "Гриндекс" в Украине:
03040, Киев, ул. Красиловская, 11,
+380444984232
www.grindeks.lv
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Найдено: 18 препаратов
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные, 10 мг, № 25; Grindeks
Апилак Гриндекс Таблетки сублингвальные, 10 мг, № 25 Grindeks
В 212 аптеках
от 336,66 грн
Цены в аптеках
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные, 10 мг, № 50; Grindeks
Апилак Гриндекс Таблетки сублингвальные, 10 мг, № 50 Grindeks
В 105 аптеках
от 393,94 грн
Цены в аптеках
Ареклок® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Grindeks
Ареклок® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 48 аптеках
от 1488,59 грн
Цены в аптеках
Бензилбензоат Гриндекс мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Grindeks
Бензилбензоат Гриндекс Мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Grindeks
В 146 аптеках
от 153,47 грн
Цены в аптеках
Бетамакс таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Grindeks
Бетамакс Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 154 аптеках
от 159,55 грн
Цены в аптеках
Бетамакс таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Grindeks
Бетамакс Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 100 аптеках
от 125,00 грн
Цены в аптеках
Бетамакс таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Grindeks
Бетамакс Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 103 аптеках
от 238,07 грн
Цены в аптеках
Валусал® гель, 25 мг/г, туба, 50 г, № 1; Grindeks
Валусал® Гель, 25 мг/г, туба, 50 г, № 1 Grindeks
В 4 аптеках
от 236,63 грн
Цены в аптеках
Варфарекс® таблетки, 5 мг, контейнер, № 30; Grindeks
Варфарекс® Таблетки, 5 мг, контейнер, № 30 Grindeks
В 1 аптеке других городов
от 73,31 грн
Цены в других городах
Варфарекс® таблетки, 5 мг, контейнер, № 100; Grindeks
Варфарекс® Таблетки, 5 мг, контейнер, № 100 Grindeks
В 99 аптеках
от 210,00 грн
Цены в аптеках
Венлаксор® таблетки, 37,5 мг, блистер, № 30; Grindeks
Венлаксор® Таблетки, 37,5 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 121 аптеке
от 310,41 грн
Цены в аптеках
Венлаксор® таблетки, 75 мг, блистер, № 30; Grindeks
Венлаксор® Таблетки, 75 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 1 аптеке
от 1027,00 грн
Цены в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 30 г, № 1; Grindeks
Випросал В® Мазь, туба, 30 г, № 1 Grindeks
В 217 аптеках
от 144,43 грн
Цены в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 50 г, № 1; Grindeks
Випросал В® Мазь, туба, 50 г, № 1 Grindeks
В 688 аптеках
от 223,15 грн
Цены в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 75 г, № 1; Grindeks
Випросал В® Мазь, туба, 75 г, № 1 Grindeks
В 67 аптеках
от 343,42 грн
Цены в аптеках
Гринтерол® капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50; Grindeks
Гринтерол® Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50 Grindeks
В 15 аптеках
от 959,43 грн
Цены в аптеках
Гринтерол® капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 100; Grindeks
Гринтерол® Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 100 Grindeks
В 7 аптеках
от 1842,53 грн
Цены в аптеках
Дезаминоокситоцин таблетки, 50 ме, блистер, № 10; Grindeks
Дезаминоокситоцин Таблетки, 50 ме, блистер, № 10 Grindeks
В 576 аптеках
от 484,12 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
03040, Киев, ул. Красиловская, 11,
+380444984232
www.grindeks.lv
Найдено: 18 препаратов
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные, 10 мг, № 25; Grindeks
Апилак Гриндекс Таблетки сублингвальные, 10 мг, № 25 Grindeks
В 212 аптеках
от 336,66 грн
Цены в аптеках
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные, 10 мг, № 50; Grindeks
Апилак Гриндекс Таблетки сублингвальные, 10 мг, № 50 Grindeks
В 105 аптеках
от 393,94 грн
Цены в аптеках
Ареклок® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Grindeks
Ареклок® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 48 аптеках
от 1488,59 грн
Цены в аптеках
Бензилбензоат Гриндекс мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Grindeks
Бензилбензоат Гриндекс Мазь, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Grindeks
В 146 аптеках
от 153,47 грн
Цены в аптеках
Бетамакс таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Grindeks
Бетамакс Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 154 аптеках
от 159,55 грн
Цены в аптеках
Бетамакс таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Grindeks
Бетамакс Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 100 аптеках
от 125,00 грн
Цены в аптеках
Бетамакс таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Grindeks
Бетамакс Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 103 аптеках
от 238,07 грн
Цены в аптеках
Валусал® гель, 25 мг/г, туба, 50 г, № 1; Grindeks
Валусал® Гель, 25 мг/г, туба, 50 г, № 1 Grindeks
В 4 аптеках
от 236,63 грн
Цены в аптеках
Варфарекс® таблетки, 5 мг, контейнер, № 30; Grindeks
Варфарекс® Таблетки, 5 мг, контейнер, № 30 Grindeks
В 1 аптеке других городов
от 73,31 грн
Цены в других городах
Варфарекс® таблетки, 5 мг, контейнер, № 100; Grindeks
Варфарекс® Таблетки, 5 мг, контейнер, № 100 Grindeks
В 99 аптеках
от 210,00 грн
Цены в аптеках
Венлаксор® таблетки, 37,5 мг, блистер, № 30; Grindeks
Венлаксор® Таблетки, 37,5 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 121 аптеке
от 310,41 грн
Цены в аптеках
Венлаксор® таблетки, 75 мг, блистер, № 30; Grindeks
Венлаксор® Таблетки, 75 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 1 аптеке
от 1027,00 грн
Цены в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 30 г, № 1; Grindeks
Випросал В® Мазь, туба, 30 г, № 1 Grindeks
В 217 аптеках
от 144,43 грн
Цены в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 50 г, № 1; Grindeks
Випросал В® Мазь, туба, 50 г, № 1 Grindeks
В 688 аптеках
от 223,15 грн
Цены в аптеках
Випросал В® мазь, туба, 75 г, № 1; Grindeks
Випросал В® Мазь, туба, 75 г, № 1 Grindeks
В 67 аптеках
от 343,42 грн
Цены в аптеках
Гринтерол® капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50; Grindeks
Гринтерол® Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 50 Grindeks
В 15 аптеках
от 959,43 грн
Цены в аптеках
Гринтерол® капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 100; Grindeks
Гринтерол® Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 100 Grindeks
В 7 аптеках
от 1842,53 грн
Цены в аптеках
Дезаминоокситоцин таблетки, 50 ме, блистер, № 10; Grindeks
Дезаминоокситоцин Таблетки, 50 ме, блистер, № 10 Grindeks
В 576 аптеках
от 484,12 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції