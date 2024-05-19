Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій ампула 1 мл, №10 - Київ (174138) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (59)
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Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (10), ампула (9)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (59)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (5), ампула (4)
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Басейна, 15
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Всього: упаковка (2), ампула (6)
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Всього: упаковка (14), ампула (3)
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: упаковка (59)
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Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Всього: упаковка (2)
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Всього: упаковка (59)
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Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), ампула (6)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41