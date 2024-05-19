Алое екстракт рідкий екстракт рідкий для ін'єкцій 1 мл ампули у блістері, №10 - Київ (866111) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Всього: ампули у блістері (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
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Всього: ампули у блістері (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Мазепи, 3
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Всього: упаковка (1), ампули у блістері (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
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Всього: упаковка (1), ампули у блістері (5)
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Конотоп, вул. Клубна, 111
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 9
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Всього: ампули у блістері (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Шостка, вул. Чернігівська, 9
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Всього: ампули у блістері (6)
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Суми, вул. Іллінська, 1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Суми, вул. Британська, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
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Всього: ампули у блістері (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 21
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
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Всього: ампули у блістері (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
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Всього: упаковка (1), ампули у блістері (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Андріївка, вул. Центральна, 4