Київ
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H02

Вільдагліптин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B HІнгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H02Вільдагліптин
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