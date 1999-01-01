Київ
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H02
Вільдагліптин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B H
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H02
Вільдагліптин
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Айгліп®
Таблетки 50 мг блістер №30
Фармак
від
396,97
грн
в 756 аптеках
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Гліптар®
Таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
від
533,37
грн
в 565 аптеках
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Вілглед
Таблетки 50 мг блістер №10
Гетеро Драгс
Немає в наявності
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Вілглед
Таблетки 50 мг блістер №100
Гетеро Драгс
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Виробник
Novartis Pharma
Гетеро Драгс
Корпорація Артеріум
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