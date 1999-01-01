Київ
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H06

Гемігліптин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B HІнгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H06Гемігліптин
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Земігло
Земігло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Санофі
Немає в наявності
Земігло
Земігло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №56
Санофі
Немає в наявності
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