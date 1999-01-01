Київ
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H06
Гемігліптин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B H
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H06
Гемігліптин
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Земігло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Санофі
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Земігло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №56
Санофі
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