Київ
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H05

Лінагліптин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B HІнгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H05Лінагліптин
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Тражента®
Тражента®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Тражента®
Тражента®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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