Київ
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H01
Ситагліптин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B H
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H01
Ситагліптин
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Янувія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у картонній коробці №28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
1497,30
грн
в 553 аптеках
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