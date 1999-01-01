Київ
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H03

Саксагліптин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B HІнгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H03Саксагліптин
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Онгліза
Онгліза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
АстраЗенека
від 874,80 грн
в 459 аптеках
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Онгліза
Онгліза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
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