Київ
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A E

Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A EІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
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Лантус® Солостар®
Лантус® Солостар®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі-Авентіс Україна
від 1610,60 грн
в 619 аптеках
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Тожео Солостар
Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від 1342,89 грн
в 507 аптеках
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Тресіба® Флекстач®
Тресіба® Флекстач®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від 2183,16 грн
в 355 аптеках
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Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 50 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від 2737,89 грн
в 348 аптеках
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Ксалтофай®
Ксалтофай®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 3,6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від 8100,94 грн
в 300 аптеках
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Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 33 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від 2715,96 грн
в 297 аптеках
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Айлар®
Айлар®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 847,43 грн
в 268 аптеках
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Левемір® Флекспен®
Левемір® Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
від 2109,34 грн
в 220 аптеках
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Тожео Солостар
Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №1
Санофі
від 454,63 грн
в 192 аптеках
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Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 33 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі
Немає в наявності
Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 50 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі
Немає в наявності
Лантус®
Лантус®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Ксалтофай®
Ксалтофай®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 3,6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Немає в наявності
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