Київ
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A E
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A E
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E04
Інсулін гларгін
A10A E05
Інсулін детемір
A10A E06
Инсулин деглудек
A10A E54
Інсулін гларгін та ліксисенатид
A10A E56
Інсулін деглюдек та ліраглутид
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Лантус® Солостар®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі-Авентіс Україна
від
1610,60
грн
в 619 аптеках
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Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від
1342,89
грн
в 507 аптеках
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Тресіба® Флекстач®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від
2183,16
грн
в 355 аптеках
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Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 50 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від
2737,89
грн
в 348 аптеках
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Ксалтофай®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 3,6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від
8100,94
грн
в 300 аптеках
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Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 33 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від
2715,96
грн
в 297 аптеках
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Айлар®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл блістер у пачці №5
Фармак
від
847,43
грн
в 268 аптеках
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Левемір® Флекспен®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл шприц-ручка многодозова 3 мл №5
Ново Нордіск
від
2109,34
грн
в 220 аптеках
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Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №1
Санофі
від
454,63
грн
в 192 аптеках
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Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 33 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі
Немає в наявності
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Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 50 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі
Немає в наявності
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Лантус®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Ксалтофай®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 3,6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Немає в наявності
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Дозування
100 МО/мл
100 ОД/мл
100 ОД/мл + 3.6 мг/мл
100 ОД/мл + 33 мкг/мл
100 ОД/мл + 50 мкг/мл
300 ОД/мл
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Пакування
картридж 1.5 мл
картридж 3 мл
картридж, вклад. в шприц-ручку 3 мл
фл. 10 мл
шприц-ручка 3 мл
шприц-ручка многодоз. 3 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Novo Nordisk
Ново Нордіск
Санофи-Авентис Украина
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Фармак
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