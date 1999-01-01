Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E06
Инсулин деглудек
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A E
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E06
Инсулин деглудек
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Тресіба® Флекстач®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від
2183,16
грн
в 355 аптеках
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