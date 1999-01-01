Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E06

Инсулин деглудек

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A EІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E06Инсулин деглудек
Сортування: По популярності
Тресіба® Флекстач®
Тресіба® Флекстач®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від 2183,16 грн
в 355 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране