Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E56
Інсулін деглюдек та ліраглутид
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A E
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E56
Інсулін деглюдек та ліраглутид
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Ксалтофай®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 3,6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від
8100,94
грн
в 300 аптеках
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Ксалтофай®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 3,6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Немає в наявності
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