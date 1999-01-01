Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E56

Інсулін деглюдек та ліраглутид

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A EІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E56Інсулін деглюдек та ліраглутид
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Ксалтофай®
Ксалтофай®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 3,6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від 8100,94 грн
в 300 аптеках
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Ксалтофай®
Ксалтофай®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 3,6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
Немає в наявності
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