Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої діїІнсулін гларгінАйлар®Ціни в аптеках

Айлар® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл блістер у пачці, №5 - Київ (406847) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 254 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
1533,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: картридж (4)
1504,25 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
1546,50
Економія: -82,80 грн
1463,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), картридж (2)
1539,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
1602,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
1553,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
1650,84
Економія: -198,53 грн
1452,31 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
1553,64 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
1505,90
Економія: -42,20 грн
1463,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
1542,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
1673,56
Економія: -146,53 грн
1527,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
1654,78
Економія: -196,23 грн
1458,55 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
1546,50
Економія: -82,80 грн
1463,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
1703,45
Економія: -176,42 грн
1527,03 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
1596,81
Економія: -177,42 грн
1419,39 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
1334,00 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
1542,30 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (4)
1553,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
1552,41
Економія: -89,55 грн
1462,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
1634,34
Економія: -187,20 грн
1447,14 грн