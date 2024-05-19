Айлар® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл блістер у пачці, №5 - Київ (406847) Лікарський препарат - ціни
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Всього: картридж (4)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Всього: упаковка (2), картридж (2)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Фармація
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
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Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Межигірська, 56