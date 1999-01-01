Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E54
Інсулін гларгін та ліксисенатид
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A E
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E54
Інсулін гларгін та ліксисенатид
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Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 50 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від
2737,89
грн
в 348 аптеках
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Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 33 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від
2715,96
грн
в 297 аптеках
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Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 33 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі
Немає в наявності
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Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 50 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі
Немає в наявності
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Дозування
100 ОД/мл + 33 мкг/мл
100 ОД/мл + 50 мкг/мл
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