Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E54

Інсулін гларгін та ліксисенатид

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A EІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E54Інсулін гларгін та ліксисенатид
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Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 50 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від 2737,89 грн
в 348 аптеках
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Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 33 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від 2715,96 грн
в 297 аптеках
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Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 33 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі
Немає в наявності
Соліква
Соліква
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл + 50 мкг/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі
Немає в наявності
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