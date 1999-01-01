Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E04
Інсулін гларгін
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A E
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E04
Інсулін гларгін
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Лантус® Солостар®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі-Авентіс Україна
від
1610,60
грн
в 619 аптеках
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Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від
1342,89
грн
в 507 аптеках
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Айлар®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл блістер у пачці №5
Фармак
від
847,43
грн
в 268 аптеках
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Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №1
Санофі
від
454,63
грн
в 192 аптеках
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Лантус®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Дозування
100 МО/мл
100 ОД/мл
300 ОД/мл
Пакування
картридж 1.5 мл
картридж 3 мл
фл. 10 мл
шприц-ручка 3 мл
Кількість штук в упаковці
1
3
5
Виробник
Санофи-Авентис Украина
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
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