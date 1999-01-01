Київ
Інсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E04

Інсулін гларгін

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A EІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, тривалої дії
A10A E04Інсулін гларгін
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Лантус® Солостар®
Лантус® Солостар®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №5
Санофі-Авентіс Україна
від 1610,60 грн
в 619 аптеках
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Тожео Солостар
Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №3
Санофі
від 1342,89 грн
в 507 аптеках
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Айлар®
Айлар®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 847,43 грн
в 268 аптеках
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Тожео Солостар
Тожео Солостар
Розчин для ін'єкцій 300 од/мл картридж 1.5 мл вмонтований в шприц-ручку, без голки №1
Санофі
від 454,63 грн
в 192 аптеках
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Лантус®
Лантус®
Розчин для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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