Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A G

Проносні засоби у клізмах

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A GПроносні засоби у клізмах
Сортування: По популярності
Енема-Селла одноразова клізма
Енема-Селла одноразова клізма
Розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від 154,00 грн
в 931 аптеці
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Мікролакс®
Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №12
МакНіл Продактс Лімітед
від 538,80 грн
в 904 аптеках
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Мікролакс®
Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від 206,52 грн
в 900 аптеках
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Мікролакс®
Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з укороченим наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від 235,13 грн
в 881 аптеці
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Пікосен® Мікра
Пікосен® Мікра
Гель ректальний 0,12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 180,42 грн
в 791 аптеці
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Слабігель-Здоров'я
Слабігель-Здоров'я
Гель ректальний 0,12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
Корпорація Здоров'я
від 207,40 грн
в 4 аптеках
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Фріфло Клізма
Фріфло Клізма
Розчин ректальний 21,4 г/118 мл + 9,4 г/118 мл флакон 133 мл №1
Гледфарм
Немає в наявності
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