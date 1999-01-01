Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A G
Проносні засоби у клізмах
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A G
Проносні засоби у клізмах
A06A G10
Докузат натрій, включаючи комбінації
A06A G11
Натрію лаурил сульфоацетат, включаючи комбінації
A06A G20
Комбінації
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Енема-Селла одноразова клізма
Розчин ректальний флакон 120 мл №1
Лабораторіо Хіміко Фармачеутіко А. Селла
від
154,00
грн
в 931 аптеці
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Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №12
МакНіл Продактс Лімітед
від
538,80
грн
в 904 аптеках
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Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від
206,52
грн
в 900 аптеках
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Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з укороченим наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від
235,13
грн
в 881 аптеці
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Пікосен® Мікра
Гель ректальний 0,12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
180,42
грн
в 791 аптеці
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Слабігель-Здоров'я
Гель ректальний 0,12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
Корпорація Здоров'я
від
207,40
грн
в 4 аптеках
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Фріфло Клізма
Розчин ректальний 21,4 г/118 мл + 9,4 г/118 мл флакон 133 мл №1
Гледфарм
Немає в наявності
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Форма випуску
гель ректал.
гель ректальний
р-н ректальн.
Дозування
0.12 г/10 г
21.4 г/118 мл + 9.4 г/118 мл
Пакування
туба 5 мл
туба-канюля 10 г
фл. 60 мл
фл. 120 мл
фл. 130 мл
фл. 133 мл
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Виробник
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
McNeil Products Limited
Norgine
Гледфарм
Корпорація Здоров'я
Норжин
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
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