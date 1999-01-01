Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A X
Інші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A X
Інші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
A06A X01
Гліцерол
A06A X05
Прукалоприд
A06A X10**
Різні препарати
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Гліцеринові Супозиторії "Фарміна"
Супозиторії 0,75 г блістер у картонній коробці №5
Фарміна Лтд
від
55,03
грн
в 615 аптеках
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Гліцеринові Супозиторії "Фарміна"
Супозиторії 1,5 г блістер у картонній коробці №10
Фарміна Лтд
від
89,00
грн
в 502 аптеках
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Гліцеринові Супозиторії "Фарміна"
Супозиторії 1,5 г блістер у картонній коробці №5
Фарміна Лтд
від
59,90
грн
в 468 аптеках
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Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків
Розчин ректальний 1,8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
від
117,86
грн
в 346 аптеках
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Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків
Супозиторії ректальні 0,6 г стрип №5
Купфер Біотех
від
107,78
грн
в 332 аптеках
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Гліцеринові супозиторії
Супозиторії 2,63 г стрип №10
Корпорація Здоров'я
від
76,63
грн
в 156 аптеках
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Проносний збір №1
Збір фільтр-пакет 2 г в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
36,16
грн
в 58 аптеках
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Проносний збір №1
Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
34,61
грн
в 37 аптеках
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Гліцеринові супозиторії
Супозиторії 0,88 г стрип №10
Корпорація Здоров'я
від
93,40
грн
в 22 аптеках
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Гліцерол Євро
Супозиторії ректальні 1000 мг блістер №12
Euro Lifecare
Немає в наявності
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Гліцерол Євро
Супозиторії ректальні 2000 мг блістер №12
Euro Lifecare
Немає в наявності
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Гліцеринові мікроклізми для дорослих адюлакс
Розчин ректальний 6,14 мл аплікатор 7.5 мл №4
Касен Рекордаті
Немає в наявності
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Гліцеринові мікроклізми для дітей пейдолакс
Розчин ректальний 3,28 мл аплікатор 4 мл №4
Касен Рекордаті
Немає в наявності
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Резолор
Таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер №28
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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Резолор
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №28
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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Форма випуску
збір
р-н ректальн.
суп.
суп. ректал.
табл. в/о
Дозування
0.6 г
0.75 г
0.88 г
1 мг
1.5 г
1.8 г
2 мг
2.63 г
3.28 мл
6.14 мл
1000 мг
1405 мг
2000 мг
2100 мг
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Пакування
аплікатор 2.5 мл
аплікатор 4 мл
аплікатор 7.5 мл
блістер
пачка 75 г
стрип
фільтр-пакет 2 г
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Кількість штук в упаковці
1
4
5
10
12
20
28
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Виробник
Euro Lifecare
Johnson & Johnson
Martin Bauer Group
Здоровье
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Касен Рекордаті
Корпорація Здоров'я
Купфер Біотех
Рекордаті Груп хімічна і фармацевтична компанія С.п.А.
Фарміна Лтд
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