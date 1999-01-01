Київ
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A X

Інші засоби, що застосовуються для лікування закрепів

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A XІнші засоби, що застосовуються для лікування закрепів
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Гліцеринові Супозиторії "Фарміна"
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна"
Супозиторії 0,75 г блістер у картонній коробці №5
Фарміна Лтд
від 55,03 грн
в 615 аптеках
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Гліцеринові Супозиторії "Фарміна"
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна"
Супозиторії 1,5 г блістер у картонній коробці №10
Фарміна Лтд
від 89,00 грн
в 502 аптеках
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Гліцеринові Супозиторії "Фарміна"
Гліцеринові Супозиторії "Фарміна"
Супозиторії 1,5 г блістер у картонній коробці №5
Фарміна Лтд
від 59,90 грн
в 468 аптеках
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Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків
Гліцеринові мікроклізми Гліцик для малюків
Розчин ректальний 1,8 г аплікатор 2.5 мл №4
Купфер Біотех
від 117,86 грн
в 346 аптеках
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Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків
Супозиторії ректальні 0,6 г стрип №5
Купфер Біотех
від 107,78 грн
в 332 аптеках
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Гліцеринові супозиторії
Гліцеринові супозиторії
Супозиторії 2,63 г стрип №10
Корпорація Здоров'я
від 76,63 грн
в 156 аптеках
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Проносний збір №1
Проносний збір №1
Збір фільтр-пакет 2 г в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 36,16 грн
в 58 аптеках
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Проносний збір №1
Проносний збір №1
Збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 34,61 грн
в 37 аптеках
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Гліцеринові супозиторії
Гліцеринові супозиторії
Супозиторії 0,88 г стрип №10
Корпорація Здоров'я
від 93,40 грн
в 22 аптеках
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Гліцерол Євро
Гліцерол Євро
Супозиторії ректальні 1000 мг блістер №12
Euro Lifecare
Немає в наявності
Гліцерол Євро
Гліцерол Євро
Супозиторії ректальні 2000 мг блістер №12
Euro Lifecare
Немає в наявності
Гліцеринові мікроклізми для дорослих адюлакс
Гліцеринові мікроклізми для дорослих адюлакс
Розчин ректальний 6,14 мл аплікатор 7.5 мл №4
Касен Рекордаті
Немає в наявності
Гліцеринові мікроклізми для дітей пейдолакс
Гліцеринові мікроклізми для дітей пейдолакс
Розчин ректальний 3,28 мл аплікатор 4 мл №4
Касен Рекордаті
Немає в наявності
Резолор
Резолор
Таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер №28
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
Резолор
Резолор
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №28
Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
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