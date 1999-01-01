Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A X

Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A XІнші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
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Еспумізан®
Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №25
Berlin-Chemie AG
від 118,10 грн
в 950 аптеках
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Афлетин
Афлетин
Капсули м'які 125 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від 72,95 грн
в 908 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 30 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від 199,60 грн
в 894 аптеках
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Метеоспазміл
Метеоспазміл
Капсули блістер №30
Майолі
від 362,01 грн
в 891 аптеці
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Еспумізан® L
Еспумізан® L
Краплі оральні, емульсія 40 мг/мл флакон 30 мл №1
Berlin-Chemie AG
від 161,10 грн
в 885 аптеках
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Боботик
Боботик
Краплі оральні, емульсія 66,66 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 30 мл №1
Польфарма
від 194,00 грн
в 856 аптеках
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Платифілін-Дарниця
Платифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 86,43 грн
в 802 аптеках
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Колікід®
Колікід®
Суспензія оральна 40 мг/1мл банка 30 мл №1
Гледфарм
від 151,22 грн
в 798 аптеках
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Мотилігас
Мотилігас
Капсули м'які 120 мг блістер №20
МакНіл Продактс Лімітед
від 114,39 грн
в 740 аптеках
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Еспумізан®
Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №50
Berlin-Chemie AG
від 201,20 грн
в 720 аптеках
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Гастритол "Др. Кляйн"
Гастритол "Др. Кляйн"
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
Alpen Pharma GmbH
від 259,90 грн
в 713 аптеках
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Мотилігас
Мотилігас
Капсули м'які 120 мг блістер №40
МакНіл Продактс Лімітед
від 194,80 грн
в 709 аптеках
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Гастритол "Др. Кляйн"
Гастритол "Др. Кляйн"
Краплі оральні флакон з крапельницею 50 мл №1
Alpen Pharma GmbH
від 500,97 грн
в 707 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Кропу пахучого плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 35,80 грн
в 675 аптеках
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Метеоксан
Метеоксан
Капсули блістер №60
Альфасігма Франс
від 391,36 грн
в 668 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 50 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від 297,60 грн
в 597 аптеках
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Інфакол
Інфакол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 50 мл №1
Teva
від 255,93 грн
в 570 аптеках
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Платифілін-Здоров'я
Платифілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 93,90 грн
в 518 аптеках
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Спаскупрель
Спаскупрель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 309,55 грн
в 441 аптеці
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Куплатон
Куплатон
Краплі оральні 300 мг/мл флакон 30 мл №1
Оріон Корпорейшн
від 378,00 грн
в 426 аптеках
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