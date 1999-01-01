Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A X
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A X
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X04
Пінаверій
A03A X12
Флороглуцинол
A03A X13
Силікони
A03A X18**
Платифілін
A03A X20**
Інші препарати
A03A X58
Альверин, комбінації
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Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №25
Berlin-Chemie AG
від
118,10
грн
в 950 аптеках
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Афлетин
Капсули м'які 125 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
72,95
грн
в 908 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 30 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від
199,60
грн
в 894 аптеках
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Метеоспазміл
Капсули блістер №30
Майолі
від
362,01
грн
в 891 аптеці
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Еспумізан® L
Краплі оральні, емульсія 40 мг/мл флакон 30 мл №1
Berlin-Chemie AG
від
161,10
грн
в 885 аптеках
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Боботик
Краплі оральні, емульсія 66,66 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 30 мл №1
Польфарма
від
194,00
грн
в 856 аптеках
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Платифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
86,43
грн
в 802 аптеках
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Колікід®
Суспензія оральна 40 мг/1мл банка 30 мл №1
Гледфарм
від
151,22
грн
в 798 аптеках
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Мотилігас
Капсули м'які 120 мг блістер №20
МакНіл Продактс Лімітед
від
114,39
грн
в 740 аптеках
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Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №50
Berlin-Chemie AG
від
201,20
грн
в 720 аптеках
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Гастритол "Др. Кляйн"
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
Alpen Pharma GmbH
від
259,90
грн
в 713 аптеках
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Мотилігас
Капсули м'які 120 мг блістер №40
МакНіл Продактс Лімітед
від
194,80
грн
в 709 аптеках
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Гастритол "Др. Кляйн"
Краплі оральні флакон з крапельницею 50 мл №1
Alpen Pharma GmbH
від
500,97
грн
в 707 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
35,80
грн
в 675 аптеках
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Метеоксан
Капсули блістер №60
Альфасігма Франс
від
391,36
грн
в 668 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 50 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від
297,60
грн
в 597 аптеках
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Інфакол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 50 мл №1
Teva
від
255,93
грн
в 570 аптеках
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Платифілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
93,90
грн
в 518 аптеках
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Спаскупрель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
309,55
грн
в 441 аптеці
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Куплатон
Краплі оральні 300 мг/мл флакон 30 мл №1
Оріон Корпорейшн
від
378,00
грн
в 426 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. м'які
крап. д/перорал. застос.
крап. д/перорал. і місц. заст.
крап. орал.
крап. орал., емульсія
плоди
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ін.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
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Дозування
2 мг/мл
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40 мг
40 мг/1мл
40 мг/4 мл
40 мг/4 мл + 0.04 мг/4 мл
40 мг/мл
50 г
50 мг
66.66 мг/мл
100 г
100 мг/мл
120 мг
125 мг
300 мг/мл
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 1.1 мл
амп. 4 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 4 мл
банка 30 мл
блістер
блістер у коробці
контейнер
пачка
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 75 мл
фл. 100 мл
фл. з крапельн.
фл. з крапельн. 20 мл
фл. з крапельн. 50 мл
фл. з пробкою-крап. і кришкою 30 мл
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Тева Украина
Тева Україна
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