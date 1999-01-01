Київ
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X04

Пінаверій

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A XІнші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X04Пінаверій
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Дицетел®
Дицетел®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №40
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 1079,00 грн
в 296 аптеках
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Дицетел®
Дицетел®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
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