Київ
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X13
Силікони
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A X
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X13
Силікони
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Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №25
Berlin-Chemie AG
від
118,10
грн
в 950 аптеках
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Афлетин
Капсули м'які 125 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
72,95
грн
в 908 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 30 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від
199,60
грн
в 894 аптеках
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Еспумізан® L
Краплі оральні, емульсія 40 мг/мл флакон 30 мл №1
Berlin-Chemie AG
від
161,10
грн
в 885 аптеках
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Боботик
Краплі оральні, емульсія 66,66 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 30 мл №1
Польфарма
від
194,00
грн
в 856 аптеках
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Колікід®
Суспензія оральна 40 мг/1мл банка 30 мл №1
Гледфарм
від
151,22
грн
в 798 аптеках
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Мотилігас
Капсули м'які 120 мг блістер №20
МакНіл Продактс Лімітед
від
114,39
грн
в 740 аптеках
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Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №50
Berlin-Chemie AG
від
201,20
грн
в 720 аптеках
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Мотилігас
Капсули м'які 120 мг блістер №40
МакНіл Продактс Лімітед
від
194,80
грн
в 709 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 50 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від
297,60
грн
в 597 аптеках
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Інфакол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 50 мл №1
Teva
від
255,93
грн
в 570 аптеках
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Куплатон
Краплі оральні 300 мг/мл флакон 30 мл №1
Оріон Корпорейшн
від
378,00
грн
в 426 аптеках
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Колігаз-Здоров'я
Капсули м'які 125 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
від
87,33
грн
в 117 аптеках
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Симетикон
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
від
58,80
грн
в 98 аптеках
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Колікід®
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг №30
Гледфарм
від
97,73
грн
в 22 аптеках
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Колігаз-Здоров'я
Таблетки жувальні 125 мг блістер у коробці №14
Корпорація Здоров'я
від
45,11
грн
в 13 аптеках
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Еспузін-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер у коробці №14
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Інфакол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 100 мл №1
Teva
Немає в наявності
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Інфакол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 75 мл №1
Teva
Немає в наявності
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Колігаз-Здоров'я
Краплі оральні, емульсія 40 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. м'які
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
крап. орал., емульсія
сусп. орал.
табл. в/о
табл. жув.
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Дозування
40 мг
40 мг/1мл
40 мг/мл
66.66 мг/мл
100 мг/мл
120 мг
125 мг
300 мг/мл
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Пакування
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блістер
блістер у коробці
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 75 мл
фл. 100 мл
фл. з пробкою-крап. і кришкою 30 мл
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Виробник
MEDA Pharmaceuticals Switzerland
Menarini Group
Євро Лайфкер
Вертекс
Гледфарм
Здоровье
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
МакНіл Продактс Лімітед
Оріон Корпорейшн
Польфарма
Тева Украина
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