Київ
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X13

Силікони

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A XІнші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X13Силікони
Сортування: По популярності
Еспумізан®
Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №25
Berlin-Chemie AG
від 118,10 грн
в 950 аптеках
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Афлетин
Афлетин
Капсули м'які 125 мг блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від 72,95 грн
в 908 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 30 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від 199,60 грн
в 894 аптеках
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Еспумізан® L
Еспумізан® L
Краплі оральні, емульсія 40 мг/мл флакон 30 мл №1
Berlin-Chemie AG
від 161,10 грн
в 885 аптеках
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Боботик
Боботик
Краплі оральні, емульсія 66,66 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 30 мл №1
Польфарма
від 194,00 грн
в 856 аптеках
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Колікід®
Колікід®
Суспензія оральна 40 мг/1мл банка 30 мл №1
Гледфарм
від 151,22 грн
в 798 аптеках
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Мотилігас
Мотилігас
Капсули м'які 120 мг блістер №20
МакНіл Продактс Лімітед
від 114,39 грн
в 740 аптеках
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Еспумізан®
Еспумізан®
Капсули м'які 40 мг №50
Berlin-Chemie AG
від 201,20 грн
в 720 аптеках
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Мотилігас
Мотилігас
Капсули м'які 120 мг блістер №40
МакНіл Продактс Лімітед
від 194,80 грн
в 709 аптеках
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Еспумізан® Бебі
Еспумізан® Бебі
Краплі оральні, емульсія 100 мг/мл флакон 50 мл з мірним стаканчиком №1
Berlin-Chemie AG
від 297,60 грн
в 597 аптеках
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Інфакол
Інфакол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 50 мл №1
Teva
від 255,93 грн
в 570 аптеках
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Куплатон
Куплатон
Краплі оральні 300 мг/мл флакон 30 мл №1
Оріон Корпорейшн
від 378,00 грн
в 426 аптеках
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Колігаз-Здоров'я
Колігаз-Здоров'я
Капсули м'які 125 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
від 87,33 грн
в 117 аптеках
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Симетикон
Симетикон
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №14
Вертекс
від 58,80 грн
в 98 аптеках
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Колікід®
Колікід®
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг №30
Гледфарм
від 97,73 грн
в 22 аптеках
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Колігаз-Здоров'я
Колігаз-Здоров'я
Таблетки жувальні 125 мг блістер у коробці №14
Корпорація Здоров'я
від 45,11 грн
в 13 аптеках
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Еспузін-Здоров'я
Еспузін-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер у коробці №14
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Інфакол
Інфакол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 100 мл №1
Teva
Немає в наявності
Інфакол
Інфакол
Суспензія оральна 40 мг/мл флакон 75 мл №1
Teva
Немає в наявності
Колігаз-Здоров'я
Колігаз-Здоров'я
Краплі оральні, емульсія 40 мг/мл флакон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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