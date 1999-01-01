Київ
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X20**

Інші препарати

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A XІнші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X20**Інші препарати
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Гастритол "Др. Кляйн"
Гастритол "Др. Кляйн"
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
Alpen Pharma GmbH
від 259,90 грн
в 713 аптеках
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Гастритол "Др. Кляйн"
Гастритол "Др. Кляйн"
Краплі оральні флакон з крапельницею 50 мл №1
Alpen Pharma GmbH
від 500,97 грн
в 707 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Кропу пахучого плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 35,80 грн
в 675 аптеках
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Метеоксан
Метеоксан
Капсули блістер №60
Альфасігма Франс
від 391,36 грн
в 668 аптеках
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Спаскупрель
Спаскупрель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 309,55 грн
в 441 аптеці
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Кропу пахучого плоди
Кропу пахучого плоди
Плоди 3 г фільтр-пакет №20
Віола
від 41,61 грн
в 414 аптеках
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Спаскупрель
Спаскупрель
Таблетки контейнер №50
Heel
від 269,73 грн
в 405 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Кропу пахучого плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 40,02 грн
в 347 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Кропу пахучого плоди
Плоди 50 г пачка тм arbor vitae №1
Віола
від 44,28 грн
в 302 аптеках інших міст
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Кмину плоди
Кмину плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 40,21 грн
в 295 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Кропу пахучого плоди
Плоди 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 46,84 грн
в 201 аптеці
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Спаскупрель
Спаскупрель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №100
Heel
Немає в наявності
Фортакель D5
Фортакель D5
Краплі для перорального і місцевого застосування 10 мл флакон з крапельницею №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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