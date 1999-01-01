Київ
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X20**
Інші препарати
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A X
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X20**
Інші препарати
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Гастритол "Др. Кляйн"
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
Alpen Pharma GmbH
від
259,90
грн
в 713 аптеках
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Гастритол "Др. Кляйн"
Краплі оральні флакон з крапельницею 50 мл №1
Alpen Pharma GmbH
від
500,97
грн
в 707 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
35,80
грн
в 675 аптеках
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Метеоксан
Капсули блістер №60
Альфасігма Франс
від
391,36
грн
в 668 аптеках
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Спаскупрель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
309,55
грн
в 441 аптеці
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Кропу пахучого плоди
Плоди 3 г фільтр-пакет №20
Віола
від
41,61
грн
в 414 аптеках
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Спаскупрель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
269,73
грн
в 405 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
40,02
грн
в 347 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Плоди 50 г пачка тм arbor vitae №1
Віола
від
44,28
грн
в 302 аптеках інших міст
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Кмину плоди
Плоди 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
40,21
грн
в 295 аптеках
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Кропу пахучого плоди
Плоди 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
46,84
грн
в 201 аптеці
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Спаскупрель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №100
Heel
Немає в наявності
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Фортакель D5
Краплі для перорального і місцевого застосування 10 мл флакон з крапельницею №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Виробник
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Sanum-Kehlbeck
Альфасігма Франс
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Тева Україна
Хеель
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